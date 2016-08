Dennis Fernández, Fernando Feo, Carlos Pérez y Adonay Ochoa candidatos de AD en primarias de la MUD

KARINNA PÉREZ

Tinaquillo, abril 03.- En una asamblea realizada ayer domingo en la casa municipal de Acción Democrática (AD) en Tinaquillo, Bernabé Gutiérrez –secretario nacional de organización de la tolda blanca- lanzó las candidaturas de Dennis Fernández (a la Gobernación de Cojedes), Fernando Feo (a la alcaldía de Tinaquillo), Adonay Ochoa (al Consejo Legislativo Regional) y Carlos Pérez (a la alcaldía de Lima Blanco), al tiempo que llamó a la unidad y consolidación de las estructuras de la organización social demócrata fundada por Rómulo Betancourt.

Estuvieron presentes Dennis Fernández, diputada de la Asamblea Nacional (AN); Adonay Ochoa, secretario agrario nacional de AD y legislador del Consejo Legislativo del Estado Cojedes; Mariela Domínguez, concejal del municipio Valencia; Julia Silva, concejal de la Cámara Municipal de Tinaquillo por la Mesa de la Unidad (MUD); María Aular, diputada suplente de la AN por Cojedes; el diputado de la AN Carlos Lozano, entre otros dirigentes.

Durante el acto Fernando Feo, secretario de la organización en Tinaquillo fue el primero en hablar y luego de hacer mención a los graves problemas del país, enalteció al presidente de la AN, Henry Ramos Allup, y además dejó claro que AD no sólo conquistará la presidencia sino también las Alcaldías y Gobernaciones.

Denny Fernández en su alocución hizo saber el respeto y la fuerza de AD y aprovechó para aclarar que están en la capacidad de cooperar para solucionar los problemas del país y salir del actual Gobierno pero también de comenzar a rescatar la dignidad en cada una de las regiones de Venezuela a través de las Alcaldías y Gobernaciones.

Fernández se comprometió a seguir realizando un buen trabajo desde el seno del Palacio Federal pero también insistió en decir que necesita del pueblo y que junto a los cojedeños en los próximos días emprenderá una gran cruzada para recorrer toda la entidad.

Bernabé Gutiérrez por su parte, con mucho temple le hizo saber a la militancia blanca que tienen que trabajar fuertemente en la conformación de los comités locales para reimpulsar al partido Acción Democrática que en el caso de Tinaquillo se logró conocer sobrepasan los 40 mil y aunque aclaró que Henry Ramos Allup no lo ha dicho manifestó que es la mejor figura para ser el Presidente de la República.

O Votan por un traidor o votan por Dennis

Gutiérrez, con su visita a Cojedes además de levantarle la mano a Dennis Fernández, como candidata a la Gobernación, anunció que en Tinaquillo el candidato a la Alcaldía será Fernando Feo, al Consejo Legislativo, Adonay Ochoa, y en el municipio Lima Blanco el abanderado del partido blanco es Carlos Augusto Pérez, para que al igual que el resto de los candidatos se midan en las elecciones primarias. Se refirió a Alberto Galíndez como un traidor y le dijo a los presentes que pudieran votar por un traidor o por Dennis Fernández, resaltando las virtudes de la actual parlamentaria. Pero tampoco tuvo buenos calificativos hacia Henrique Capriles, señalando entre otras cosas que si Ramos Allup –por ejemplo- hubiese sido candidato, otra realidad sería hoy en Venezuela.

AD de frente en campaña

Bernabé Gutiérrez, aclaró que la tolda blanca no está seleccionado a dedos a sus candidatos, sino caminando y recorriendo todos los estados, escuchando las opiniones de su militancia. Indicó que los otros partidos que forman parte de la Mesa de la Unidad (MUD) tendrán sus candidatos a las Alcaldías y diferentes Gobernaciones, sin embargo, resaltó, que ellos, tienen los mejores.

Recordó que en estas pampas mandó Alberto Galíndez, representando a la tolda blanca, no obstante, reiteró que dicho político traicionó al partido y lo abandonó. “Tuvimos la Gobernación con nombre y apellido pero es un traidor y ahora se está dedicando a pasear por otros partidos destruyendo al partido Acción Democrática”.

“Denny Fernández es nuestra candidata a la Gobernación, es la mejor, tendríamos que preguntarle al pueblo qué prefieren si Alberto Galíndez, a Gonzalo Mujica o nuestra candidata adeca”, enfatizó.

Más adelante expresó que “después de tantos enfrentamientos y combates donde Manuel Rosales fue candidato, el viejo Salas Römer también, Capriles y hasta Arias Cárdenas, AD nunca mostró su candidato porque siempre se ha jugado con mezquindad para que este partido no tenga candidato pero si el juego hubiese sido distinto nuestra realidad como país sería mejor. “Henry está subiendo en las encuestas, tiene más de 52% de aceptación”, señaló Gutiérrez quien no titubeó en decir que es el presidente de la AN quien tiene que ser el candidato presidencial. También recordó que la vía más rápida para salir del Gobierno es la Enmienda Constitucional con lo cual buscan la disminución del periodo a cuatro años con una reelección.

“Hay gente de la MUD que prefieren hacerle daño al país y para no aceptar las mejores vías, han propuesto un Referéndum pero la mejor propuesta es la de Henry Ramos Allup y es por eso, que otras organizaciones prefieren prolongar la salida presidencial para que el candidato de AD no llegue a la presidencia a pesar de que somos nosotros quienes sabemos gobernar y tenemos olor a pueblo”, indicó.