Dennis Fernández: Hoy el compromiso es con la libertad y democracia de Venezuela

KARINNA PÉREZ

San Carlos.- Dennis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) y secretaria general de Acción Democrática (AD) en Cojedes afirmó que en la actualidad el compromiso es con la libertad y la democracia de Venezuela y que no es tiempo de estar pensando en candidaturas.

-La situación del país es muy delicada, no es distinta a la que últimamente han estado viviendo todos los venezolanos quienes lamentablemente no cuentan con un Presidente de la República responsable, tolerante, eficiente, por eso sufrimos la falta de alimentos y medicinas, inseguridad, descalabro institucional pero además se hace el sordo ante todos los problemas que padece la nación.

De igual manera la parlamentaria se refirió a la lucha que todos los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han emprendido y destacó que es para lograr los cambios y mejoras para todos, y rechazó de inmediato las inhabilitaciones políticas a dirigentes de la oposición,, agregando que el Gobierno pretende ajustar un candidato presidencial en la MUD que pueda ser manejado por ellos.

En relación a la sesión que mañana será realizada en la AN señaló que tendrán una actividad con sectores de la Sociedad Civil de Venezuela y algunos Gremios donde debatirán sobre el cambio político en Venezuela y la situación de anarquía que están viviendo donde los colectivos armados agrediéndolos, le evitan la entrada al parlamento.

“Una cosa es lo que dice el Presidente de la República y otra cosa es lo que sucede”, puntualizó Fernández al tiempo que comentó que van a ir a misa durante esta Semana Santa, pero que no abandonarán las calles debido a que es la presión para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ofrezca el cronograma electoral debe continuar.

Por otra parte, la dirigente político señaló que el defensor del pueblo Tarek William Saab debe defender los derechos de Venezuela y no de un partido político recordando que dicho funcionario es militante del PSUV y fue gobernador del estado Anzoátegui representando a las filas rojas.

Procedimiento para los magistrados

En sus declaraciones Dennis Fernández indicó textualmente lo siguiente: “Nosotros los Diputados tenemos una responsabilidad histórica y debemos abrir un procedimiento para que los magistrados cómplices de la ruptura del hilo constitucional paguen, y para eso, acudiremos a todos los canales internacionales que sean necesarios porque al pueblo no lo podemos dejar solo”.

Sobre la matriz de opinión de una supuesta intervención militar de los Estados Unidos sobre Venezuela, la Diputada afirmó que es completamente falsa y explicó que ese comentario se desata por el temor que el Gobierno tiene de que la comunidad internacional exija que en el país sean respetados los Derechos Humanos, la Constitución y que se le ofrezca a la ciudadanía el cronograma de elecciones.

“Si el Gobierno tiene pueblo no sé por qué se niega a una consulta pública”, enfatizó la segunda Vicepresidenta de la AN, quien acotó que cuesta creerle al Gobierno debido a que el CNE en el 2106 anunció elecciones regionales y municipales para este año y ahora no quiere pronunciarse, por lo que, hasta que no ofrezcan el cronograma electoral con claridad, no abandonarán la calle.

No caeremos en la trampa

La declarante insistió en decir que el Gobierno no respeta a los venezolanos y que es el único responsable de alterar la paz. “El Gobierno quiere entrampar a la oposición en un diálogo para evitar las elecciones pero, en esa no vamos a caer; para ellos, es efectivo mantenernos sentados en una conversación cuando ellos hasta el momento no han cumplido con ninguno de los acuerdos.

En materia regional indicó que están trabajando con la Comisión de Salud, para que lleguen los medicamentos e insumos para tratar a los enfermos renales por lo cual le pidió a esos pacientes que la mantengan informada sobre la situación para tratar de resolver, haciendo la observación que eso es competencia de las autoridades de salud pero ante tanta ineficiencia, deben resolver en conjunto con los afectados quienes para poder vivir les toca gestionar junto a los Diputados que están prestos para atenderlos.

En cuanto a su candidatura a la gobernación de Cojedes, Dennis Fernández argumentó que en la actualidad, su interés principal es cooperar con la solución de las crisis del país. “Ahorita el compromiso es con Cojedes, Venezuela, con la libertad y democracia, luego tendremos tiempo para cualquier aspiración”.