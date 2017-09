Dennis Fernández: Mi objetivo es sacar del estado a los candidatos de Érika y Maduro

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- “Me siento orgullosa de todo el equipo que trabajó durante toda la campaña. Voy a estar de frente junto a ustedes, para apoyar al que sea y ganar la Gobernación de Cojedes. Felicitó a quienes ganaron”, fueron las palabras de la excandidata Dennis Fernández, a su equipo de campaña. Señaló que se deben sumar al equipo que ganó con garantías de que su trabajo será efectivo.

Fernández dijo que no va a recibir pésames de nadie porque ninguno está de duelo, “aquí no hay muertos, estamos más vivos que nunca”. Agregó que no se iba a reunir en privado con nadie ni iba a parecer en ruedas de prensa, si no hablaba primero con su equipo al cual se debe. Añadió que hay un compromiso con la Unidad y no lo piensa evadir, “no ando buscando posiciones en ningún comando de campaña, si me necesitan ocupo cualquier espacio”.

La también diputada y segunda vicepresidente del Parlamento expresó que hay que ganar la gobernación para sacar a Cojedes de la terrible crisis en que se encuentra. Indicó que jugaron limpio y no le quitaron militancia a nadie. Admitió que de ahora en adelante el camino es cuesta arriba por la poca participación que hubo. “Mi especial reconocimiento a los jóvenes que tanto dieron en estos meses”.

“El objetivo es ganar, derrotar al gobierno y sacar del estado a los candidatos de Érika Farías y Nicolás Maduro, por lo que este equipo debe comprometerse con eso. Vamos a seguir trabajando, desde mañana estaremos en todos los municipios”, sostuvo. Por otra parte, felicitó a los 11 candidatos que ganaron en los diferentes estados lo que da cuenta de un AD fortalecido.

Igualmente, pidió al equipo de AD mucha unidad interna, también agradeció a las más de 11 organizaciones políticas que creyeron en su candidatura. “Que nadie se separe y se distancie porque seguimos trabajando para devolverle la gobernación al estado, de la mano de un hombre que ha trabajado de manera constante durante todo este tiempo”, declaró.