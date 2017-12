Dennis Fernández rechazó decreto realizado por la ANC

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Dennis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), a través de este medio, rechazó contundentemente el decreto realizado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en contra de los partidos políticos que no participaron en las pasadas elecciones municipales.

Es importante resaltar que el decreto establece que los partidos que quieran participar en próximas elecciones deben haber participado en los comicios anteriores y obliga a los que no lo hicieron a renovarse ante el Poder Electoral si no quieren ser inhabilitados.

De esta manera pone en riesgo la estabilidad de los partidos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), que no participaron en las municipales del pasado 10 de diciembre y que podrían quedar fuera en los comicios presidenciales de 2018. Asimismo, está realizado para la Supresión y Liquidación del Área Metropolitana y Distrito del Alto Apure.

Ante esta situación, la parlamentaria señaló que esta es una nueva violación a la Constitución y a las leyes electorales, pues esto solo puede ser posible en caso de que algún partido político no participe en tres elecciones de cargo popular.

“Desde AD rechazamos las acciones de esta ilegitima ANC; la ley es clara”. Expresó al momento que recordó que ya se realizó una validación de partidos. Además, no se participó en las municipales porque no había las condiciones adecuadas para hacerlo. Por ello, lo caracterizó como un “nuevo golpe a la democracia”.

Dijo que el régimen se ha puesto del lado contrario a la libertad, del respeto al Estado de democracia y verdaderas libertades porque es un gobierno forajido y totalitario que no quiere medirse porque sabe que no tiene respaldo de los venezolanos.

Fernández indicó que quieren obligar al pueblo a pasar hambre, a morir por falta de medicamentos, pero además, quiere irrespetar las garantías constitucionales y el libre derecho de participar o no, en elecciones democráticas. Como segunda vicepresidenta de la AN, apuntó que desde este ente legítimamente constituido, rechazan esta decisión violatoria de la ley.

Asimismo, expuso que elevaran la voz a la comunidad internacional con este nuevo atropello, en el que el régimen quiere participar solo en las elecciones nacionales, que no se quiere contar porque se han encontrado con una oposición que no le cumple sus caprichos. “El gobierno tiene miedo, de lo contrario, no estaría persiguiendo a los partidos políticos”, sentenció.

Ante toda esta situación el mensaje de la diputada es unirse y estar alerta ante el llamado que haga la unidad y la sociedad civil, para defender la democracia y en contra del hambre. “A Venezuela hay que recuperarla, estamos en la peor situación de la historia, ya la gente no come, no hay dinero ni alimentos. Hay que mantenerse unidos y tener confianza en nosotros mismos porque somos quienes tenemos que aportarle a Venezuela un Estado de libertad y democracia”.

Finalmente, reveló que las acciones de calle se podrían presentar nuevamente y este es un análisis que deben hacer desde la Alianza opositora para continuar la lucha por derrocar al régimen de Maduro que mata de hambre al pueblo.