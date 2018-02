Dennis Fernández señaló que la MUD decidirá si participará o no en las presidenciales

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Dennis Fernández, diputada a la Asamblea Nacional (AN), señaló que el gobierno una vez más abusando del poder y del pueblo venezolano, ha llamado a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual maneja, a unas elecciones sin ofrecer las mínimas condiciones que se habían estado conversando en el diálogo en República Dominicana.

Recordó que se deben realizar las modificaciones en el CNE debido a que hay unos rectores que tienen su cargo vencido, pero el gobierno se niega a hacerlo y coloca un cronograma electoral a su libre albedrío. Ante esto, expuso que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe tomar una decisión y seguir la lucha por lograr los cambios que los venezolanos piden a gritos.

La parlamentaria indicó que se debe confiar en la convicción política de los dirigentes nacionales que han estado reunidos toda esta semana en la búsqueda de un acuerdo que les permita obtener una alternativa para elecciones y decidir si se va a participar o no en esos comicios. Añadió que la decisión será anunciada al país, entre hoy y mañana, 16 de febrero.

A partir de allí, se determinará la selección del candidato unitario que represente a todos los venezolanos. “El pueblo debe tener la convicción de que nuestros dirigentes van a tomar una decisión en función del beneficio del pueblo y no particular. Debemos acompañar a nuestros líderes porque han estado en la lucha por más de 20 años. Estamos ante un gobierno de corte totalitario y sabemos que en las dictaduras no respetan las leyes y por ello, debemos seguir la conducción política que sabemos están pensando muy bien las decisiones a seguir”.

A criterio personal, la diputada considera que se debe participar en las elecciones presidenciales porque bajo las mismas condiciones se ha ganado, así como también se ha perdido y hay un pueblo mayoritario dispuesto a lograr el cambio. Para ello, señaló la necesidad de salir masivamente a votar, porque no hay forma de que Maduro gane las elecciones ante el repudio que posee debido a la crisis que ha generado, la falta de comida y medicinas.