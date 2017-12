Denuncia afectado: Bancos colapsados dificultan cobros a los ciudadanos

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos, diciembre 9.- Carlos Febres, ex trabajador de la dirección regional del sector salud del estado Cojedes durante 38 años, denunció ante las oficinas del periódico la mañana de este sábado, las irregularidades con el incumplimiento del pago de la administración pública por parte de las diferentes entidades bancarias en la región.

Febres comentó que tiene aproximadamente más de cuatro días asistiendo diariamente al banco y no obtiene respuesta con el cumplimiento normal y habitual de su pago correspondiente a sus años de servicio. Dijo también que se le ha acumulado en su cuenta electrónica la quincena, los aguinaldos y su pensión y los mismos se encuentran “retenidos”.

Asimismo comentó que no es un problema de institución, debido a que la culpa no es del control de pagos de los ministerios, sino de las diferentes entidades bancarias que por sus largas colas no otorgan dinero a los empleados públicos y por ende, no gestionan los respectivos pagos a la sociedad civil.

“Estamos padeciendo de una situación donde somos vulnerables. Desde empleados a obreros nos encontramos afectados por el incumplimiento de nuestra cancelación, juegan con nosotros por el poder que tienen, queremos respuestas oportunas, esta problemática impide que llevemos comida a nuestras casas y un sinfín de inconvenientes que nos acarrean, este asunto es de humanidad también”, argumentó el jubilado.

Del mismo modo, Febres hizo un llamado de protesta al presidente Nicolás Maduro, también al Consejo Nacional de Derechos Humanos y a la gobernadora del estado Cojedes, Margaud Godoy, a que respondan por esta tediosa situación y solventen los problemas con más eficiencia.