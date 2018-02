Denuncian ambiente contaminante en zona del vertedero de Tinaquillo

Carlos Hernández.-

Tinaquillo, febrero 3.- Serios problemas pasan los vecinos que habitan cerca del vertedero de basura de Tinaquillo, el cual, a pesar del anuncio hecho por el gobierno desde hace meses atrás sobre su desincorporación, sigue siendo un gran foco contaminante, pues ahora además de hedores nauseabundos, se suma la ola de humo que a diario expide debido a la quema de desechos. Esto –según han informado- ha causado enfermedades en niños, ancianos y adultos, por lo cual el llamado es para las autoridades municipales, regionales y nacionales, ya que el asunto cada día se torna más intolerable.

La gente ha elevado su voz de protesta en virtud de que no están dispuestos a seguir aguantando este problema, puesto que “con la salud no se juega”, como dijo una vecina, quien señala tener dos hijos pequeños quienes ya sufren problemas respiratorios. Dicen que el acceso a médicos no está fácil y mucho menos comprar medicamentos, porque aparte de que no se consiguen, los que hay tienen precios “por las nubes”.

También hacen el llamado a quienes van a ese lugar a depositar basura para que no lo hagan y que las autoridades se organicen para que de una vez por todas saneen esta zona y tomen medidas efectivas, ya que sólo discursos no bastan.

De la misma manera, hacen un llamado a las autoridades policiales para que se den un paseo por el lugar, ya que los amigos de lo ajeno, personas inescrupulosas, en algunas horas se apoderan del lugar y no es conveniente para nadie vivir en estado de angustia, zozobra y temor.

Los vecinos están dispuestos a elevar este caso a todas las instancias e incluso si es necesario ir a Caracas lo harán porque quieren vivir en un ambiente de paz, salubridad y seguridad, terminaron diciendo.