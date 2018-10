Denuncian que programa de alimentación en escuelas no funciona al 100%

CARACAS.- La vicepresidenta de la Comisión Permanente de la Familia, de la Asamblea Nacional (AN), Karin Salanova, denunció que el 90% de las escuelas no cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) al cien por ciento, lo que también ha incidido en las cifras de deserción escolar.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la AN hizo un estudio que indica que 7 millones de estudiantes están siendo afectados. Detalló que de esos 7 millones, un 60% no va al colegio.

“El 90 por ciento de los colegios hoy no tienen el Programa de Alimentación Escolar funcionando a un 100 por ciento, además que no tienen las instalaciones adecuadas para atender. En un momento de crisis del país no están cumpliendo, porque no tienen los implementos, no tienen comedores o la comida que están dando ahí no tienen los nutrientes necesarios”.

Salanova sostuvo que ante la crisis actual, los colegios no tienen la capacidad de otorgarle una alimentación balanceada a los niños y adolescentes.