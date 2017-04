Denuncian que Tribunal Civil no da despachos desde hace dos semanas

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Víctor Gómez, representante del Partido de los trabajadores en Cojedes y representante del Gran Polo Patriótico, denunció que desde hace alrededor aproximadamente dos semanas el Tribunal Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Administrativo, Tránsito y Bancario.

Gómez dijo que la juez que prestaba servicio no se encuentra porque está de reposo, por lo que en su lugar colocaron a otra persona que no “la han dejado hacer su trabajo y no se sabe el trasfondo de esto”. Aseguró que se encuentran indefenso por el mismo Estado y se irrespeta el debido proceso con este retardo.

Agregó que la Comisión Nacional de Tribunales que se encuentra al lado de este tribunal no ha hecho nada para corregir este problema. “No hay justicia en Cojedes en el Tribunal Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Administrativo, Tránsito y Bancario y los encargado de velar por esto se hacen de lo oídos sordos. Por qué si hay una juez que está nombrada no se entiende por qué no hay despachos, habrá complicidad interna”.

Del mismo modo, hizo un llamado al Tribunal Supremo de Justicia, al magistrado Maikel Moreno, como su presidente a que intervenga y vea que está sucediendo en el estado Cojedes, que es un estado revolucionario donde debería funcionar la justicia y ser ejemplo en los de oposición. Finalmente, extendió el llamado a la juez rectora Mirla Malavé, para resolver el problema.