Denunciaron en Fiscalía a alcalde de Tinaco por amenaza y acoso a opositores

Alexander Olvera.-

San Carlos.- Dirigentes opositores de Tinaco en el estado Cojedes, denunciaron este jueves 21 de febrero, en horas de la tarde, ante la Fiscalía del Ministerio Público al alcalde de Tinaco José Rivas a quien responsabilizan de las pintas aparecidas en sus viviendas en días pasados.

Parte de los afectados se dirigieron hasta la sede del Ministerio Público en San Carlos, para dejar evidencia a este funcionario que abusando de su poder viola derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

Zaida Bruguera, exconcejal de Tinaco y afectada, dijo que la conducta de este señor está muy lejos del comportamiento de un alcalde. “Este señor parece que no ha entendido que tiene una responsabilidad de gobernar al municipio y no de andar persiguiendo y amedrentando a quienes no comulgan con el partido de gobierno”.

Bruguera expresó que la conducta de este funcionario es reiterativa y a través de los diferentes programas de opinión que tienen las emisoras del estado se ha dedicado a instigar el odio entre los tinaqueros.

“José Rivas, yo no te llamo alcalde porque ese cargo te quedó muy grande, los tinaqueros somos gente solidaria que no comulga con tus actuaciones, estás en ese cargo por una circunstancia en la que más temprano que tarde vas a salir de ahí”, sostuvo.

En este sentido, Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo, sostuvo que asesoran a estas personas que fueron víctimas de acoso, hostigamiento y amenazas a quienes les pintaron sus casas por solamente ser opositoras y pensar contrario al gobierno.

Betancourt, quien se encontraba acompañado de Néstor Gutiérrez, coordinador del Foro Penal en Cojedes, aseguró que van a ir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia en este caso. (El Pitazo)