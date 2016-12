Desde Primero Justicia estamos dispuestos a medirnos en primarias

Alexander Olvera

San Carlos, diciembre 29.- Para el diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Cojedes, José Gregorio Correa, quien es además militante de Primero Justicia, expresó que desde esa organización política están dispuestos a ir a un proceso de primarias, para elegir candidatos que se medirán en elecciones municipales y regionales.

Correa aseguró que unas elecciones primarias fortalecería la democracia regional y nacional, que debe ser abierta, participativa y de todos. Sostuvo que quienes dentro de la oposición durante años pedían medirse, les llegó el momento de contar su liderazgo y demostrar el capital político con el que cuentan en votos.

El parlamentario dijo que un proceso de renovación de las autoridades nacionales y regionales, “debe estar enmarcado en el respeto, en una primarias que no se atropellen a los competidores tanto para gobernaciones, alcaldías, diputados regionales y concejales”. Sostuvo que las reglas implementadas deben ser iguales para todos sin ventajismos de ningún tipo.

El dirigente político expresó que aunque tiene su preferencia por un candidato, no permitirá que a quien compita se le falte el respeto o no tenga igualdad de condiciones. Agregó que deben ser cuidadosos y no repetir errores del pasado. Indicó que los participantes que no ganen deben integrarse, a formar parte de la fórmula que se le presentará a los cojedeños y al país en las distintas regiones.