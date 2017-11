Desmienten acoso laboral en caso del Conjunto Residencial El Rosal

Alexander Olvera

San Carlos.- A la sala de redacción de este medio de comunicación se presentó Dorian Brijaldo, residente en el Conjunto Residencial El Rosal, para desmentir categóricamente las acusaciones emitidas por Omar Bolívar, el pasado 24 de noviembre en las que alega ser acosado y abusado por su condición sexual. Expresó que jamás ha hecho ningún tipo de propuestas a esta persona.

Brijaldo, asegura que esta situación se presenta por reclamos que ha hecho de manera muy puntual y oportuna ante la junta de condominio de ese conjunto residencial. “Lo que hecho son señalamientos muy puntuales sobre el horario de trabajo de esta persona que debe ser a las 8:00 am y no a las 10:00, porque siempre llega tarde. Simplemente hice un reclamo que es mi derecho como habitante y propietario”, sostuvo.

Agregó el agraviado que tiene a su cargo dos apartamentos, uno de sus padres y otro que es de su propiedad por lo que acude al condominio una vez al mes. “Yo he venido denunciando que la junta de condominio está vencida, su fracaso y la inexperiencia de lo que han hecho las actuales autoridades, de allí viene toda la denuncia”.

Destacó que anuncia que nuevamente aspirará a presidir la directiva de ese conjunto residencial. Aclaró que en ese lugar no hay sindicato como lo hace ver Omar Bolívar, en los 26 años de fundado ese complejo de apartamento no ha existido nunca, eso es falso. “No hay ningún tipo de acoso, porque reclamar que no cumple con sus labores no lo constituye. Para que haya acoso debe ser diario y solo voy una vez al mes a las oficinas”.

Finalmente, Dorian Brijaldo, destacó que estas declaraciones difamatorias han traído inconvenientes en cuanto a su reputación. Destacó que en sus 17 años como profesional del derecho y como profesor universitario no había sido sometido al escarnio público.