Deyna Castellanos disputará este lunes con doble nominación en la gala FIFA The Best

Este lunes se conocerá el ganador al premio “The Best”, al mejor jugador, en el que Deyna Castellano, de apenas 18 años, fue incluida entre las tres finalistas para el premio a mejor futbolista femenina del año, junto a la estadounidense Carli Lloyd y a la holandesa Lieke Martens.

No será el único premio al que aspire Castellanos en la gala de premios FIFA, ya que también forma parte de los tres candidatos al premio Puskasal mejor gol del año, junto al francés Olivier Giroud y al sudafricano Oscarine Masuluke.

Emoción por doble nominación

Deyna Castellanos continúa firme y llenándose de gloria cada día. Luego de ser nominada al premio “The Best”, a la Mejor Jugadora de 2017, la criolla fue anunciada por FIFA como una de las tres finalistas al Puskás por su gol, de media cancha y al minuto 94, frente a Camerún, en el Mundial de Jordania de 2016.

“Ser finalista en ambos premios es algo que me enorgullece y me hace muy feliz. Me siento súper bien. Esto es realmente maravilloso, porque poder estar nominada tanto para The Best como para el Puskás, sin distinción de género entre los candidatos, es algo increíble”, manifestó Castellanos.

De esta forma, la atacante aragüeña toma el testigo que le entregó su compatriota Daniuska Rodríguez, para así, convertirse en la segunda venezolana en años consecutivos que peleará por hacerse dueña del galardón.

Castellanos y Rodríguez escriben así una nueva página en el libro de historia del fútbol. Ambas lograron su nominación por sus goles anotados con la Vinotinto sub-17 en el Mundial y Suramericano disputados en el 2016, respectivamente.

Las votaciones para elegir al ganador serán hasta el 23 de octubre, día en el que se llevará acabo la gala The Bets FIFA Football Awards.