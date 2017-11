Día de los muertos y la agonía del cementerio viejo de Tinaquillo

Raúl Castellanos Latouche

Tinaquillo.- Cada 2 de noviembre es tradicional honrar a los fieles difuntos, visitando las tumbas donde descansan perpetuamente los restos de familiares y amigos, es una fecha oportuna para la añoranza, la oración y el recogimiento dedicado a aquellos que hoy ya no están en el mundo terrenal. Es costumbre del tinaquillero, incluso de aquellos que ya no viven en la ciudad, acudir al cementerio para cumplir con esta práctica y entregar una oración por el eterno descanso de sus deudos.

Este año el cementerio municipal, mejor conocido como “cementerio el viejo”, se encuentra dispuesto para recibir a múltiples visitantes bajo algunas limitaciones que saltan a los ojos de todos. A pesar de percibir trabajos de desmalezamiento en la mayoría de la zona, aún persisten lugares enmontados hacia la parte sur del camposanto que dificultan el acceso a las personas y que ocultan parte de las tumbas allí ubicadas.

No obstante que la maleza está considerablemente baja, algunas personas llevan escardillas y machetes para acicalar con mayor cuidado los alrededores de las sepulturas. María Morales, es una mujer tinaquillera que manifiesta frecuentar siempre el lugar, en esta oportunidad se encontraba limpiando el panteón familiar, quien a su vez expresó; “el cementerio debe ser mejorado, aquí no hay ni agua para colocar en los floreros, ni tampoco para lavar las lápidas”.

Un desagradable espacio que encontraran las personas que acuden al viejo cementerio, es el sombrío aspecto como se encuentra el área de la capilla. Se conoció que hace unos cinco meses este sitio fue víctima de zagaletones y saqueadores que, gracias a la oscuridad de la zona y la falta de patrullaje policial, los ladronzuelos cargaron con el techo, rejas, quebraron los vidrios de las ventanas y forzaron las puertas, realmente es una imagen impactante y dantesca que necesita inmediatamente su restauración.

José Fuentes y Marcelina Ortega no dejaron desaprovechar la oportunidad para denunciar la inexistencia de vigilancia policial. Afirmaron que en varias oportunidades han sido víctimas de la delincuencia dentro del cementerio. “Ni en fotografía se ve un policía por acá” dijo Ortega. En este sentido son muchas las presunciones que los malhechores utilizan el cementerio como “concha” y huir rápidamente cuando la policía aparece esporádicamente.

El cementerio viejo de la población, simboliza una representación legitima y patrimonial del tinaquillero, no solo porque allí están enterradas grandes personalidades desde finales del siglo IXX, que dieron lo mejor para enrumbar los destinos del municipio, sino porque se viene observado con expectación como paulatinamente crece su deterioro con el paso de los años, sin que hasta ahora exista un plan concreto para mejorarlo.

El Instituto Autónomo de Cementerio de Tinaquillo toma la palabra

Funcionarios del Instituto Autónomo de Cementerio de Tinaquillo expresaron que, a diario realizan trabajos y jornadas de mantenimiento que incluye la poda de árboles, desmalezamiento manual y con la aplicación de elementos químicos, y limpieza en general de áreas comunes. Apuntaron que como institución independiente del presupuesto ordinario de la Alcaldía del Tinaquillo, todas sus acciones se realizan por auto gestión, lo que ocasiona que los recursos económicos que manejan son relativamente escasos para atender al cementerio municipal (cementerio viejo), el cementerio Nuestra Señora del Socorro (cementerio nuevo) y el cementerio de Vallecito.

Manifestaron desde el instituto en cuestión, que lo recaudado por servicios prestados van dirigido al pago de personal, ornato, mantenimiento y gastos operativos. Además informaron que tienen previsto dentro de su planificación, desarrollar trabajos de pintura en la fachada del cementerio viejo, así como también gestionar lo relativo a la restauración de la capilla.

Los floristeros apuestan por una buena temporada a pesar de la inflación

Rafael González, floristero ubicado frente al cementerio viejo indicó que, para este año las flores no escaparon de la escalada inflacionaria. Refirió que la gente podrá escoger un manojo de flores que varían entre los 4 mil a 8 mil bolívares según su clase y diversidad. Mientras que los ramos tienen un valor de 15 mil a 20 mil bolívares respectivamente. González no parpadeó al certificar que para este año la mercancía subió 85%. A pesar de los costos invito para que pasen por su negocio y compren las flores para que los difuntos no pasen su día inadvertido.

Como comerciante destacó que además de los altos precios, la poca mercancía que llegó por el problema que existe con el transporte, también tienen que sortear la dificultad que la mayoría de los compradores no cargan dinero en efectivo, lo que será un gravísimo obstáculo en esta temporada.