Diálogo se encuentra paralizado debido a que el Gobierno no mostraría interés

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, aseguró que el diálogo entre la oposición y el Gobierno no ha avanzado debido a que el presidente Nicolás Maduro no ha dado muestras de querer avanzar.

“La pelota está del lado del Gobierno”, indicó, agregando que no se han cumplido los requisitos impuestos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD): garantías electorales, abrir un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, y la liberación de los presos políticos.

Así desmintió las declaraciones del jefe de Estado, quien aseguró que ya se está a punto de concretar un primer acuerdo. El acompañamiento internacional continuará pese a que la reunión pautada en República Dominicana no se dio. Los países no acudieron a la cita cuando la oposición les informó que no se habían cumplido los requerimientos.

“Queremos una negociación seria”, indicó Florido, enfatizando que este proceso es muy importante para los venezolanos y no se prestarán para el juego del presidente Maduro.