Diana Cazorla: El gobierno venezolano no ataca los problemas macroeconómicos

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Diana Cazorla, dirigente política del municipio Ricaurte y miembro del partido Primero Justicia (PJ) en el estado Cojedes, señaló que el gobierno nacional sigue cometiendo los mismos errores en contra del pueblo para intentar tapar la realidad económica del país.

Cazorla expuso que el Nicolás Maduro en lugar de meterle la lupa a la producción, a la falta de medicinas, del alto costo de la vida, de los salarios que no alcanzan, de la falta de alimentos; va es en contra de los comerciantes en hechos aislados, generando más desempleo, escasez, hambre y quiebra de los pocos que aun dan la cara por el país.

“El gobierno venezolano no ataca los problemas macroeconómicos. Pero también, se ha dedicado a decretar aumentos salariales que no alcanzan para nada, porque cada vez que aumenta el sueldo, aumentan los productos de la cesta básica, eso no sirve de nada. Hay que detener es la inflación”, expuso.

Es por ello, que exhortó al pueblo a la reflexión porque se debe tener conciencia como ciudadanos para no caer en complicidad con el régimen. Muchos han sido partícipes del desastre que han generado. “No se pueden dejar manipular por dos lochas que no les alcanza ni para un mercado”, dijo.

Indicó que las regalías recién anunciadas por Maduro, no son más que manipulaciones electorales, pero allí es donde los venezolanos deben entrar en conciencia de que si se dejan chantajear, van a vender al país por una limosna que no se da ni para comprar un paquete de pañales.