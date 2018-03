Dictan taller de Rapel a estudiantes de la Unefa

Prensa Unefa.-

Tinaquillo.- Con el fin de seguir fortaleciendo el desarrollo físico, a través de las actividades deportivas como medio de socialización y la salud integral, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), Núcleo Cojedes, recibieron de parte de funcionarios de Protección Civil (PC) un taller instructivo de Rapel.

La información la dio a conocer el Coronel José Gregorio García, Decano del Núcleo, quien indicó que esta actividad se desarrolló en el Balneario Ecoturístico “Los Manantiales”, la misma fue organizada conjuntamente con la Jefa del Área de Defensa Integral (DIN), a Cargo de la Ptte. Mariela Márquez y personal profesional capacitado en el área de rescate de Protección Civil Cojedes (PC). Resaltando que se contó con la participación de más de 50 alumnos.

Durante la actividad, se dio a conocer por parte de los instructores las diferentes herramientas utilizadas, destacando las cuerdas, cascos, guantes, arnés, así como la importancia de cada uno de esos elementos al momento de realizar un descenso ya que los mismos juegan un papel importante en las medidas de seguridad.

Para finalizar la directora de Protección Civil con Especialidad en el Grupo de Rescate Yalexis Escorcha, señalo “que la naturaleza vertical de la práctica del rápel la hace una actividad peligrosa si no se realiza adecuadamente, tener solo el equipo no basta, se requieren conocimientos técnicos adecuados, por ello siempre que no se tengan debe realizarse bajo la supervisión de una persona calificada para la actividad”.