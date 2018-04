Diógenes Rivas: La crisis de Venezuela no se enfrenta cruzados de brazos es necesario votar

Especial.-

San Carlos. -La situación que vive el país no puede enfrentarse cruzándose de brazos, debe hacerse de manera proactiva, tenemos que protestar, pero al mismo tiempo buscar la manera de salir de esta crisis y no debemos dejar pasar la oportunidad de las elecciones, porque el voto es la herramienta de los demócratas, dijo el ex diputado Diógenes Rivas, miembro del comando de campaña de Henri Falcón en el estado Cojedes.

Rivas valoró como muy positivas las declaraciones de Claudio Fermín, Jefe del Comando Nacional de Campaña de Henri Falcón en el programa de Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión.

Claudio Fermín dijo que hay quienes creen que la solución es agravar la crisis, convocar una intervención extranjera o promover un golpe de estado o ligarlo, convocar a lo que llaman el caos, una especie de explosión o implosión. Yo creo que esas cosas a los venezolanos nos deberían más bien preocupar”, alertó.

Rivas resaltó –al igual que Fermín- que “la crisis no es para agravarla, bajo el supuesto de que así entonces Maduro no podrá gobernar y se va”… ese escenario no se va a dar. “La crisis es para resolverla y el mejor modo de resolverla es uniendo a los venezolanos” y para eso es necesario ir masivamente a votar.

Reiteró que el voto es la herramienta para salir del gobierno actual: “Henri está muy consciente que esta no es una candidatura para promoverlo a él, aunque se lo merece, esta no es una candidatura para promover unos partidos, esta es una candidatura para salir del gobierno de Maduro, pero para salir en paz, con votos”.

A quienes no va a votar Rivas les dijo: quedarse cruzado de brazos es no ayudar a la salida de Maduro, es atornillarlo en el poder y está comprobado que el 80 por ciento de los venezolanos quiere cambio, y quiere cambio Ya. Esto no puede esperar. Lo que debemos hacer los cojedeños y venezolanos en general es unirnos en torno a la candidatura de Falcón, tener presencia en cada una de las mesas electorales para defender el voto.

Sobre las garantías de las elecciones Rivas dijo que está de acuerdo con luchar por mejorarlas, pero aseguró que conformando representantes y testigos de mesas en todos los centros de votación y con una participación masiva de electores no habrá trampa que se imponga.