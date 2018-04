Diputado Correa: venezolanos en el exterior no son un número sino una necesidad

El diputado José Gregorio Correa habló este miércoles sobre la diáspora venezolana y consideró necesario que el Gobierno, a través de los consulados, atienda a cada una de las personas que ha emigrado.

“No son un número, son una necesidad y es un Gobierno que no ha sabido atender a los venezolanos en el país ni en el mundo”, manifestó el parlamentario por el estado Cojedes en entrevista con Globovisión.

Correa agradeció la labor de algunas naciones como Brasil que han recibido a los criollos en refugios y les han suministrado condiciones para su estadía. “Los van atendiendo, les dan salud, agua, alimentos, luego lo distribuyen por el país, y una pregunta ¿el consulado se ha ocupado de eso?”, afirmó.

El dirigente de Primero Justicia agregó que este aumento de migrantes se debe al agudizamiento de la crisis económica, social y política en el país.

El tema salud

En la actualidad los pacientes crónicos enfrentan un grave escenario debido a la falta de medicamentos y de condiciones hospitalarias, elemento que a juicio de Correa, no ha sido atendido de forma oportuna por las autoridades gubernamentales.

Denunció que “los enfermos renales tienen ya años sufriendo esas enfermedades” y que no se ha dado una respuesta eficaz a cada uno de ellos.

Acerca de las jornadas de vacunación que recientemente lanzó el Gobierno, rechazó que se realicen ante la cercanía de las presidenciales. “¿Cómo que jornada si eso es una cosa diaria, extraordinaria? las enfermedades no son políticas, no tienen militancia”, denunció.

Este conglomerado de agravios en el sector da como resultado un “abandono y desatención”con respecto al tema sanitario, según Correa.

Presidenciales sin garantías

El 20 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales, las cuales han sido cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional, ya que consideran que no están dadas las condiciones para celebrar tal proceso.

En opinión de Correa “no existe seguridad” de que la gente vaya a votar y los resultados sean los reales. “Yo no conozco una salida que no sea la electoral, el Gobierno debe entender que el CNE es un organismo autónomo que no puede recibir ordenes del Ejecutivo como en realidad lo hace”, expresó.

“En el 2015 las condiciones eran otra cosa, el Gobierno no se había envalentonado”, dijo el parlamentario, al tiempo que agregó que las condiciones establecidas para estos comicios“son un fraude y una estafa”.

El parlamentario también habló acerca del antejuicio de mérito que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio contra Nicolás Maduro y adelantó que la Asamblea Nacional dará a conocer su posición el próximo martes, a través de su presidente, Omar Barboza.