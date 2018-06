Diputados a la AN se reunieron con integrantes del Frente Amplio en Cojedes

Alexander Olvera.-

San Carlos, junio 9 (Las Noticias de Cojedes).- Este sábado 9 de junio, Dennis Fernández, Mariela Magallanes y Arnaldo Benítez, diputados a la Asamblea Nacional realizaron un encuentro en la sede de Acción Democrática en San Carlos, con integrantes del Frente Amplio Venezuela Libre donde debatieron las acciones a tomar con la dirigencia de la región para el retorno de la democracia en Venezuela.

Mariela Magallanes, diputada por el estado Aragua, dijo que su lucha es contra un micro grupo que lo que ha traído es hambre, pobreza y muerte a los venezolanos. Destacó que los diputados no están desconectados de la realidad, sino que buscan hacer la presión interna y externa para provocar los cambios democráticos en el país.

“Es muy triste ver como nuestros hermanos abandonan el país y cruzan las fronteras. Los hemos visto en cholas con un morral irse a buscar oportunidades que le son negadas en Venezuela”, sostuvo Magallanes.

Por otra parte, Dennis Fernández aseguró que Cojedes no es un territorio revolucionario como pretenden vender quienes están en el gobierno. “Este es un territorio secuestrado por un grupo de hampones que no permiten que haya disidencia y no toleran que en Cojedes se critique y alcemos la voz”.

Del mismo modo, Arnoldo Benítez, diputado por el estado Aragua, expresó que Venezuela vive una crisis profunda en la que nadie escapa de ella, por la falta de alimentos, medicamentos y servicios públicos. “La única solución que tienen los venezolanos es salir a la calle y protestar”.

Los presentes coincidieron que la única vía para salir de la crisis que tiene sumido al país es el atraso es un cambio de gobierno. Igualmente, se solidarizaron con los enfermos renales al mismo tiempo que indicaron que seguirán alzando su voz para que se conozca su situación. Lamentaron el cierre de Las Noticias de Cojedes diario que informaba a la colectividad.