Diputados de AD debaten la ruta para recuperar la democracia en Venezuela

San Carlos, agosto 2.- (Las Noticias de Cojedes).- Este jueves 2 de agosto, como parte de las acciones que desarrolla el Frente Amplio Venezuela Libre en Cojedes se realizó un encuentro con diputados de la Asamblea Nacional de la sección de Acción Democrática. En la actividad participaron gremios, sindicatos, sociedad civil y militantes de diferentes organizaciones políticas en la entidad.

La actividad tenía como objetivo debatir con la ciudadanía la agenda de lucha para salir de la crisis y recuperar al país. Los parlamentarios que estuvieron presentes en la actividad fueron: José Trujillo, Jesús Yánez, Edgar Zambrano y Dennis Fernández.

En este sentido Dennis Fernández, diputada por Cojedes, expresó que lo que se busca es la unidad de todos los factores políticos. Dijo que se necesita sacar a Venezuela del atolladero en que se encuentra luego de más de 20 años de políticas económicas erradas que han llevado a que la población a la miseria y la hambruna.

Por otra parte, José Trujillo, quien es médico, se refirió a la crisis en el sector salud y a la lucha que dan médicos y enfermeras, para exigir insumos, medicinas y mejores salarios. “Venezuela ha retrocedido más de 40 años en la salud, enfermedades que estaban erradicadas en el país hoy vuelven a aparecer y lo más triste de todos es que no hay medicinas para tratar a la gente.

Igualmente, Jesús Yánez destacó que la juventud es vital en le proceso e cambio que se avecina. Indicó que aunque muchos venezolanos han decidido irse del país, él apuesta por Venezuela y su gente. “Esto problema que vivimos no lo van a resolver factores externos, sino los propios venezolanos que deben estar convencidos de que este modelo político fracasó”.

En este sentido, Edgar Zambrano dijo que solo con la unidad verdadera de todos los venezolanos es que se podrá superar este triste episodio en el país. “Tenemos que hablarle claro a la gente, no hay que seguir mintiendo a la gente de que en la oposición hay unidad porque no es cierto. Debemos limar nuestras diferencias por el bien común que es el país”. Dijo que de desarrollarse primarias para un eventual elecciones presidenciales, su representante será Henry Ramos Allup y no acompañarán candidatos distintos a AD.