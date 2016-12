“Director del hospital es irresponsable al desconocer obra social que hicimos con amor”

BRIGITTE GERDEL

San Carlos, diciembre 28.- Esthecny Díaz, creadora de la fundación “Estrellas en la Tierra”, tildó de irresponsable al director encargado del Hospital Dr. Egor Nucete, Cesar Vargas, por desconocer una obra social que realizaron con amor para los niños recluidos en el centro el pasado 23 de diciembre.

Díaz señaló que “Estrellas en la Tierra” trabaja desde hace 6 meses, sin fines de lucro, prestos a ayudar en cualquier campo en unión en medio de la situación actual del país. Aseguró que no se inclinan por ningún partido político, sin embargo, sí atenderán al llamado de quienes desean ayudar, venga del sector que venga.

Detalló que no cuentan con patrocinadores, por ello, más de 5 fundaciones colaboraron el pasado 23 de diciembre, donde también se integró la organización Pana Vota, Voluntad Popular, entre otros, para llevar felicidad a los niños. “Mientras más mejor”, expuso.

“Sí sucedió, sí pasó, allí estuvimos y compartimos incluso con las personas de la Fundación del Niño Simón y nos llena de alegría que hayan ido a entregar esos maravillosos juguetes para brindarle esa sonrisa a los pequeños en las navidades. Estuvimos con ellos y compartimos, tenemos el mismo fin”, expresó Díaz.

Criticó que el director del hospital les quite el mérito a las fundaciones que no quieren publicidad, pero es de mal gusto que tenga la irresponsabilidad de negarlo. “Al parecer no es lo único que desconoce, creo que tampoco sabe que faltan gasas, alcohol y hasta jeringas, porque nadie allí lo ve”. Se cuestionó si al menos cumple su horario porque nadie lo conoce.

“Desmienten unas fotos que están, existen y son reales. Trabajamos por los niños y para los niños”, dijo la joven, quien además precisó que si el Psuv la llama para llevar el bien, lo van a hacer, al igual que sea con partidos de oposición. “Donde nos llamen, Estrellas de la Tierra, va a estar”, sentenció.