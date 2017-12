Directora editorial de Panorama: Hacemos un esfuerzo para presentarle lo mejor al país

María Inés Delgado, directora editorial de Panorama, expresó que pese a la situación actual con el papel periódico en Venezuela, en este diario “se está haciendo un esfuerzo para presentarle lo mejor al país”, a propósito de los 103 años que cumple este prestigioso medio.

“Estamos haciendo un esfuerzo editorial por presentarle al país lo mejor, la biodiversidad de lo que tenemos”, indicó.

Agregó que Panorama se apoya en las nuevas tecnologías para capturar más audiencias, sin embargo puntualizó que el contenido debe ser “honesto, responsable y creíble”.

“Sabemos que las circunstancias no son las mejores para el periodismo en este momento, porque no hay materia prima con el papel y Panorama no está exento a este problema”, afirmó.

“Seguimos formándonos en lo digital, sin abandonar la plataforma impresa que es nuestra consentida”, agregó.

Expresó con motivo al aniversario del periódico que “abogarán al diálogo en todas su plataformas digitales”.