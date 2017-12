Dirigentes opositores realizaron acto en apoyo a Freddy Guevara

Varios dirigentes opositores realizan este viernes un acto en apoyo al primer vicepresidente del Parlamento venezolano, diputado Freddy Guevara, quien cumple más de un mes refugiado en la Embajada de Chile en Caracas.

En este sentido, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la MUD, Miguel Pizarro expresó que Guevara “ha sido la cara y la referencia de cómo el poder atropella la legalidad, estamos acá no solo en ejercicio de solidaridad sino para recordar que cada día que pasa tenemos hermanos tras las rejas”.

Además, agradeció a Chile “por la protección que le brinda al diputado venezolano, quienes desde el poder persiguen lo hacen para sentir a los venezolanos son vulnerables, pero lo que nos persiguen no son eternos”. Asimismo, la parlamentaria Delsa Solorzano señaló que “lo peor que le puede pasar a un preso político es el olvido, muchos niños han sido separados de sus hijos, Freddy Guevara va a seguir dando la lucha con nosotros aunque físicamente no esté aquí”.

Por su parte, Juan Guaidó manifestó “a Freddy Guevara no le ha do miedo denunciar a Nicolás Maduro, a Rafael Ramírez; es una lucha justa por la libertad del pueblo de Venezuela, recordamos a todo nuestros hermanos tras las rejas”. “Freddy Guevara es perseguido por decir cosas que al Gobierno no le gustan, el Gobierno, no creen en la pluralidad, no cree en la democracia, hoy más que reivindicar la lucha de Guevara decimos que seguiremos luchando”, enfatizó el diputado Stalin González.

En el acto, la activista por los Drechos Humanos, Lilian Tintori, expresó lo siguiente: “Freddy Guevara valiente, honesto, líder, coherente, constante, defensor, organizado, trabaja en equipo, no se rinde, buen amigo, buen compañero, cerca de la gente siempre, ese es Freddy Guevara”.