Dirigentes políticos, gremiales y sociales expresan solidaridad con Las Noticias de Cojedes

Carlos Hernández

San Carlos, junio 1.- (Las Noticias de Cojedes).- Dirigentes políticos y sociales del estado Cojedes mostraron su solidaridad con Las Noticias de Cojedes en estos momentos cuando ha tenido que suspender obligatoriamente su circulación física por la falta de papel, en virtud de que el complejo editorial “Alfredo Maneiro”, organismo del Estado venezolano que tiene el monopolio de la venta de papel periódico en el país, no ha despachado.

Alexander Mireles, coordinador regional de Voluntad Popular en Cojedes, manifestó que Las Noticias de Cojedes ha sido por casi 30 años una ventana del pueblo para exponer sus inquietudes y denuncias, por lo que ningún gobierno podrá quitar del afecto y la preferencia a este medio impreso. “El Estado venezolano debe ser garante de la libertad de expresión y no limitarla como ha tratado este gobierno utilizando subterfugios para impedir que tanto medios impresos, radiales y televisivos presenten la verdad de lo que acontece en un país donde el hambre, la delincuencia, el deterioro de los servicios básicos, la hiperinflación hace estragos en la población”.

-Aspiramos –dice Mireles- que esta situación se normalice entre comillas para que Las Noticias vuelva a estar en las manos del pueblo, mientras tanto los acompañamos en la web”, apuntó el dirigente de la tolda naranja.

Pedro Linares, dirigente de la Causa R en la entidad llanera enfatizó que si el fundador de la Causa R, Alfredo Maneiro, a quien conoció, estuviese vivo, no permitiría que un organismo del Estado llevase su nombre para desde allí tratar de arrodillar a los medios que son aliados de la libertad, de la democracia y del pluralismo.

“Hoy Las Noticias de Cojedes vive estos momentos difíciles, como ha ocurrido con otros medios, que incluso han cerrado por las mismas razones de no contar con papel para imprimir, como El Carabobeño, El Impulso, Versión Final, El Tiempo, entre otros, pero que gracias a la tecnología digital podrán seguir existiendo e informando, mientras Venezuela sale de esta horrorosa crisis provocada por un gobierno indolente el cual en cualquier momento de la historia, más temprano que tarde, habrá justicia”, dijo Linares.

Jackson Páez, ex diputado a la Asamblea Nacional (por el sector oficialista), hoy día miembro del Frente Amplio Venezuela libre en Cojedes, lamentó que Las Noticias de Cojedes no esté en los kioscos y ventas del periódico cada mañana, porque los cojedeños llevan treinta años informándose por esta vía y ejerciendo su derecho a informar y estar informados.

-El país requiere un cambio –resaltó el ex parlamentario- para que no sigan sucediendo estas cosas. Es necesario poner en marcha el aparato productivo del Estado que fue destruido por este gobierno, la economía tiene que estar basada en el trabajo y producción del sector privado, lógicamente bajo unas líneas que marca la Constitución y las leyes de la República, no someter y acabar con este sector que genera empleos, bienestar y progreso. En este marco, los medios de comunicación social son fundamentales y no pueden ser presionados ni crear condiciones para que no sobrevivan. Por ello deploramos que Las Noticias de Cojedes y otros medios nacionales estén fuera de circulación y somos solidarios con ellos porque la libertad de expresión es una de las bases fundamentales de la democracia, apuntó el dirigente social.

Juan Narea, dirigente vecinal del municipio Lima Blanco, dijo que cada mañana el pueblo sale a buscar Las Noticias de Cojedes, porque este periódico ha sido siempre un aliado de las comunidades. “Cada vez que en nuestros barrios y urbanizaciones tenemos una calamidad en los servicios públicas, porque no hay transporte, porque las aguas negras se desbordan, porque la delincuencia nos azota o cualquier otra necesidad acudimos a Las Noticias de Cojedes y se han convertido en nuestra tribuna para que el gobierno nos atienda. Por eso agradecemos siempre a este medio de comunicación y exigimos al Estado venezolano que les garantice a ellos y a todos los periódicos de Venezuela, la dotación de papel para que sigan saliendo en defensa de las comunidades”.

Roberto Andery, presidente del colegio de abogados del estado Cojedes, se dirigió a este medio para ofrecer la solidaridad del gremio que representa y a título personal, señalando que “ningún ataque por cualquier vía será suficiente para sacar del corazón de los cojedeños la preferencia por el medio impreso que lleva casi 30 años informándonos. El Estado venezolano tiene la obligación de apoyar al sector privado, aunque este gobierno haya hecho lo contrario. Para nadie es un secreto que al régimen actual le da piquiña que haya medios libres e independientes porque dicen la verdad, atienden el clamor del pueblo, denuncian la corrupción y el colapso de los servicios públicos. Se han convertido en la voz de las comunidades que sufren la delincuencia, la escasez de alimentos y medicinas, la falta de agua, transporte, energía eléctrica, en fin, el deterioro general que sufre Venezuela hoy en día. Por ello el silencio lo articulan no cerrando de manera directa un medio, porque recordemos lo que pasó cuando cerraron a Radio caracas Televisión, sino que ahora generan condiciones para ahorcarlos económicamente y peor aun controlando la entrega de papel para los medios impresos”.