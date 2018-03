Discapacitado denuncia que Banco Bicentenario no le entrega sus ahorros

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- José Vázquez, quien es ciego, amputado de la pierna izquierda y presenta problemas renales, denunció que el Banco Bicentenario de la calle Alegría de San Carlos, en el estado Cojedes, no le da su dinero. Dijo que vive solo y su condición es bastante precaria.

“Yo necesito mi dinero para comer. No me quieren dar la tarjeta de débito. Yo no tengo a nadie quien me de nada. A mí el Gobierno no me ayuda y son varias las noches que me he acostado sin comer. Si yo veo que esto por aquí no se puede resolver tendré que ir a Caracas, al fondo de garantías de los bancos”, dijo Vázquez, entre sollozos.

Pidió que no jugaran con él, porque tiene una condición especial. “Ya estos señores me tienen harto, dicen que no me pueden dar mi dinero. Eso no viene de la pensión, son unos ahorros míos. Estos señores del banco no pueden pisotear mis derechos porque eso está establecido en la Constitución”.

“No entiendo por qué esta gente del banco le echa tanta lavativa a uno, queremos pasar nuestra vejez bien. Yo no estoy reclamando mi pensión, sino mis reales que están guardados allí. Ese es mi dinero, no es del gobierno, ni de ningún gerente del banco”, expresó.