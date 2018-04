Discapacitado lleva tres años esperando que terminen su vivienda

Alexander Olvera

San Carlos, abril 24.- A la sala de redacción de este medio de comunicación se presentó José Miguel Herrera, quien dijo ser beneficiario de las casas que construye la Misión Rivas en el sector El Rodeo de San Carlos, para denunciar que tiene tres años a la espera de material para la terminación del inmueble.

Herrera dijo que Leidys Castillo, jefa de la Misión Rivas, nunca ofrece respuestas a los múltiples reclamos que ha hecho ante su despacho. “Lo que me dicen es que no hay material. Llegó un techo y no se sabe qué se hizo ni a quien se lo repartieron. Queremos que la gobernadora del estado se entere y le meta la lupa a eso”.

El afectado pidió a la mandataria regional que lo ayude a terminar su casa porque vive en condiciones críticas con su niña de dos años y su esposa. “Yo soy una persona con discapacidad, porque de pequeño sufrí una parálisis cerebral y necesito mi casa. Yo vivo arrimado en el Alberto Ravell”.