Djokovic: Mi codo todavía no está al cien por cien

SÍDNEY.- El serbio Novak Djokovic está volviendo a la actividad después de una lesión de codo en el torneo de Wimbledon le obligará a estar seis meses parado, ahora en el Abierto de Australia espera ser competitivo “aunque el codo no está al cien por cien”.

Tras retirarse en los torneos de Abu Dhabi y Brisbane, Djokovic llega al Abierto de Australia confiado.

“El codo todavía no está curado al cien por cien, pero está en un punto en el que puedo jugar y seguir mejorando. No sé cómo evolucionará durante el torneo después de seis meses sin competir. Ya veremos, pero no puedo hacer nada más”, dijo el tenista serbio.

El saque ha sido la parte del juego que más ha tenido que trabajar para cambiar gestos y que la articulación no sufra.

“He tenido que cambiar cosas debido al dolor en el codo. He trabajado los últimos meses con Radek (Stepanek) y Andre (Agassi) y hemos hecho pequeñas modificaciones que también conllevan diferencias mentalmente”, explicó.

“Necesitaba tiempo para acostumbrarme a estos cambios, para entender lo que era bueno para mí. Pero funciona realmente bien. Estoy satisfecho con este nuevo gesto en el saque. Las modificaciones en la rotación, la elevación del codo, estos pequeños ajustes técnicos, creo que me permitirán ser más eficiente. Siento que gasto menos energía y que me va mejor. Estoy impaciente por ver cómo funciona aquí”, añadió Djokovic.

Este tiempo alejado del tenis de competición le han servido al exnúmero uno a conocer una vida fuera de este deporte.