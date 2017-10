Docente cojedeña repudió actitud de funcionaria pública del sector vivienda

Rigoberto Sandoval L.-

San Carlos, octubre 1°.- Dorelis Martin, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), acudió a este medio para denunciar lo que calificó como actuaciones insolentes de la ingeniero Janet Camacaro, directora del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi) y secretaria del Órgano Estadal de Vivienda en el estado, en un encuentro con docentes de esta casa de estudios.

Aseguró que un grupo de profesoras acudieron a una reunión el pasado viernes 29 de septiembre a las oficinas del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), a fin de plantear necesidades del colectivo en materia de vivienda y tuvieron una mala experiencia “por la actitud irrespetuosa, intolerante y déspota que ejerció la funcionaria”, mencionó Martin.

Dijo que una persona que tiene un cargo público debe orientar y organizar al colectivo, pero no “patearlo”. Por ello no le parece justa la actuación de la citada funcionaria. Expresó que ese no es del sentir de un revolucionario porque la sencillez y el respeto debe ser lo primero en todo ser humano.

Es por esto que hizo un llamado a la gobernadora, Margaud Godoy, para que haga una exhaustiva revisión de la calidad humana del personal que hoy está al frente de las instituciones públicas. “No pretendo más que dar a conocer esta incidencia porque el silencio, para mi concepto, es lo que ha permitido tantos abusos contra el pueblo, por parte de burócratas que están equivocados en su proceder. Creen que, por estar circunstancialmente en un cargo determinado, pueden maltratar a la gente, cuando debe ser todo lo contrario, pues revolución también es decencia y compromiso con el pueblo. Por eso llamo a todos a la reflexión para construir un mejor país”, concluyó.