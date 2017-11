Docentes cojedeños siguen a la espera de incremento de horas

Especial.-

San Carlos.- Un grupo de docentes de diferentes instituciones educativas, manifestaron que desde diciembre de 2016 enviaron a la Zona Educativa la data con los maestros que se encuentran a la espera del incremento de horas. Denuncian que muchos profesionales tienen entre 5 y 10 años en este proceso y no han sido tomados en cuenta.

Aseguran que en los planteles incluyeron a los llamados “chambistas”, jóvenes inscritos en chamba juvenil con carga horaria completa y pagándoles una gran suma de dinero, así como han incrementado en lo que va de año ocho veces, pero los ingresos presuntamente son “a dedo”. Indican que estas personas no tuvieron problemas para ser incluidos, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución; “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. Califican de “burla” estas acciones hacia todos los profesionales que llevan años de servicios y aún se mantienen a las expectativas.

“El trabajo es un derecho que tenemos los venezolanos, y aquí se refleja una violación continua de los mismos principalmente el derecho a la alimentación de nuestros hijos, ya que al no tener horas completas el sueldo que ganamos es paupérrimo, no alcanza para sustentar gastos familiares”. Agregaron reiteradamente les dicen que “hay que esperar”. “Todos los meses la misma burla al decirnos que en la quincena del 10, lo que no sabemos es el 10 de que mes y que año”, se preguntan los profesionales.

Por último hacen un llamado a la autoridad única de educación, a ponerle el ojo a este caso. Aseguran que en el gobierno hablan de inclusión e igualdad y lo primero que hacen es dejar a docentes graduados por fuera”, y agregan que los educadores no tienen ningún color político ya que están para servir a los jóvenes y sembrar un mejor futuro para el país.