Docentes de San Carlos exigen pago justo por prestaciones sociales

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- Henza Casadiego, profesional de la educación con más de 27 años de servicio, refirió lo indigno del pago que por Bs. 423.777,48 le hace el gobierno producto de su liquidación. “Esto no alcanza ni para comprar tres cartones de huevos”.

Casadiego manifestó que los cheques entregados por el Estado son una burla a todos los docentes tanto como humanos como profesionales. “Es otra estafa más de este gobierno, una humillación de parte de quienes nos lideran”. Agregó que de esta forma hablan de reivindicaciones sociales, cuando maltratan al pueblo trabajador.

“Mira como nos están matando… Eso no me alcanza para nada. No es posible que dediques casi tres décadas de trabajar para el Estado y te paguen esta miseria que no alcanza ni para tres cartones de huevos”… “Esto es indignante. Y de verdad lo que da es una tristeza, no nos merecemos esto”, señaló la educadora con casi treinta años de servicio.

Del mismo modo, Casadiego argumentó que después de tantos años de servicio los profesionales de la docencia salen “acabados”, por problemas de salud, debido al desgaste físico que acarrea ejercer la profesión. Asimismo, expresó que hay colegas que apenas superaban los 300 mil bolívares, un sueldo que en la actualidad se ve opacado por la inflación.

La docente hizo un llamado junto a un grupo profesores, para que el gobierno rectifique sobre el pago de la liquidación de los profesionales de la educación pública, puesto que, en la actualidad, el monto está desactualizado. “Dimos todo por nuestro estado, nuestros niños, nuestro futuro y mira como nos pagan, esto es humillante”, puntualizó Casadiego.