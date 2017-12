Dodgers envían a Adrián González a los Bravos

Adrián González fue canjeado el sábado por los Dodgers a los Bravos de Atlanta, en una transacción que involucró a cinco jugadores, incluido Matt Kemp, quien volverá a Los Ángeles, donde comenzó su carrera de Grandes Ligas.

El convenio otorga una mayor flexibilidad financiera a los Dodgers, campeones reinantes de la liga Americana.

González renunció a la cláusula contractual que impedía canjearlo, tras recibir garantías de que los Bravos lo colocarían de inmediato en asignación, dado que están cubiertos ya en la primera base con Freddie Freeman.

“Esto le da la oportunidad de ir en búsqueda de jugar más tiempo”, comentó el gerente general de los Bravos, Alex Anthopoulos.

El inicialista mexicano de 35 años reconoció que su objetivo original era permanecer en los Dodgers.

“Levantar la cláusula contra los canjes es la decisión más dura que he tomado jamás en mi carrera, por el hecho de que he amado cada segundo en que he sido un Dodger”, explicó González, mediante un comunicado en su cuenta de Twitter.

González llegó a los Dodgers en 2012 procedente de Boston. Los ayudó a ganar cinco banderines seguidos en la División Oeste de la Liga Americana, fue elegido al Juego de Estrellas en 2015 y lideró el Viejo Circuito en carreras producidas en 2014.