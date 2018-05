¿Dónde están los restos de Ezequiel Zamora? (III)

Argenis Agüero

(Las Noticias de Cojedes).- A comienzos del siglo XX, estando en la presidencia de la República el Gral. Cipriano Castro (interesado en el tema), decidió visitar a San Carlos en junio de 1904 y aprovechar para realizar una investigación respecto a la muerte de Zamora y el destino de sus restos; con tal fin estuvo en el lugar donde murió el líder federal y se entrevistó con algunos testigos contemporáneos de ese hecho, entre ellos el anciano Gral. José Manuel Montenegro, quien le contó la verdad a Castro, la misma que luego el propio Presidente publicó en la edición del 16 de Julio de ese año (1904) del semanario sancarleño “EL ECO DE LAS PAMPAS” y posteriormente, en la edición del 06 de agosto de dicho año, el propio Montenegro publicó su versión de los hechos, afirmando que en efecto los restos colocados por Guzmán en el Panteón Nacional no eran los de Zamora porque estos habían sido sacados por los líderes de la Revolución Azul a su paso por San Carlos en 1868, pero que él (Montenegro), “presionado por las circunstancias políticas”, se vio obligado a sostener la mentira divulgada en ese momento por Guzmán. El resultado de la investigación hecha por Castro fue publicada en el Boletín N° 2 (1959) del Archivo Histórico de Miraflores, con el título LA VERDAD HISTORICA SOBRE LA MUERTE Y ENTIERRO DEL GENERAL EZQUIEL ZAMORA. Acotamos aquí los testimonios y documentos insertados tanto en el libro de Olavarría como en la investigación de Cipriano Castro. En su libro “Estudio Histórico Político” (p 245) Olavarría expone:

“En 1870, cuando no estaba triunfante la federación, al sentir del mismo Guzmán, pues él venía en son de guerra contra el gobierno existente (…) es que pretende el General Guzmán haber extraído los restos del General Zamora, cuando ya lo habían hecho los Generales García y escobar, Azules, desde 1868 (…) El oficial encargado de hacer la excavación en el lugar que el General Guzmán designó insistentemente sobre el terreno como el de la sepultura de Zamora, nada encontró allí; que habiéndosele advertido a Guzmán el error en que estaba, no quiso atender a los que le hablaban (…) que hechas otras excavaciones se encontraron unos restos humanos, que queriendo Guzmán fuesen a todo trance los de Zamora hizo el aparato de hacerlos examinar con uno de los médicos que le acompañaban, sin que se pudiera hacer tal constatación; que los conductores de estos restos traían la convicción que no eran los de Zamora porque sabían que ya los habían extraído los Azules”

En la página siguiente (246) de su libro, Olavarría hace una acotación que una década después se hizo realidad cuando Montenegro publicó su versión en el semanario sancarleño “EL ECO DE LAS PAMPAS” N° 10, el 06 de agosto de 1904:

“Es de sentirse que el señor Doctor y General José Manuel Montenegro, a quien citan de diferente manera los que hacen referencia de esos sucesos, no haya querido todavía publicar todo lo que él conoce sobre el particular; pero abrigo la creencia de que al hacerlo, si bien podrá presentar detalles íntimos que solo él conoce, no desvirtuara la esencia de lo que dejo demostrado”

En la página 247 Olavarría continúa su narración acerca del destino de los restos de Zamora:

“Llega a San Carlos el ejército azul en 1868 (…) lo que hacen es exhumar esmeradamente sus restos, tributarles honores y transportarlos con pompa militar de población en población, hasta Los Teques, donde quedaron depositados para aguardar que en Caracas se hicieran los preparativos adecuados para recepción; lo cual no llegó a suceder por motivos de la guerra que entonces existía…”

Entre los testimonios presentados por Olavarría en su libro se encuentra una carta que Isaías Lazo le envía en marzo de 1894 a Carlos María Oviedo (en San Carlos), en la cual hace importantes señalamientos respecto al destino de los restos del caudillo federal , asentadas por Olavarría en las páginas 251 -252 de su libro:

“Recuerdo que una sirvienta de la señora Quiteria Acuña nos dijo que allí le habían enterrado, en una hamaca, cubierto con una colcha de flores o matas encarnadas, noticia que nos indujo después a cavar la sepultura, y encontramos que efectivamente el cadáver estaba en la hamaca con las demás señales que dicha sirviente nos dio, y que además tenía atada la cara con un pañuelo, con la marca de la señora Quiteria Acuña, que dicho cadáver vestía pantalón de paño azul con galón de oro, que había calzado botas, sin poder yo recordar ahora la calidad de las otras prendas de que se componía el vestido; y que todos los allí presentes convinimos en que verdaderamente eran aquellos los restos del General Zamora. Cubierta de nuevo la fosa quedaron allí dichos restos hasta el año de 1868 en que fueron extraídos para ser conducidos a Caracas, por los Azules”.

Otro documento que testimonia el destino de los restos de Zamora es la carta de respuesta que Carlos Oviedo le envía a Isaías Lazo el 16 de abril de 1894, allí señala:

“Después de nuestra capitulación se quedó con nosotros un joven titulado Coronel La Riva (de Barinas) quien nos dijo ser uno de los ayudantes del General Zamora; y que como este había muerto, él se retiraba del servicio por haber perdido la esperanza del triunfo de la Federación, agregando, que Zamora había sido sepultado en uno de los solares de la casa de la señora Belén Ugarte de Oviedo; entonces le dije que esa casa era nuestra y que por causa de la guerra nos habíamos domiciliado dentro de trincheras. Después de calmada la situación política volvimos a nuestro hogar, y como el joven La Riva nos acompañaba, nos enseñó allí la sepultura, la cual tenía encima una bota de becerrillo y una gran piedra. Una sirvienta de la señora Quiteria Acuña nos dijo además que el cadáver estaba envuelto en una colcha de color y había sido trasladado en una hamaca. Entonces Aristodemo Fonseca y yo, acompañados de un sirviente –después de la batalla de Coplé- tratamos de persuadirnos del dicho de La Riva, descubriendo la fosa, lo cual principiamos a hacer, volviendo a cubrirla inmediatamente por la fetidez en que se encontraba. Mas después, varios individuos, entre ellos tú, hicimos una nueva excavación, y encontramos, como recordarás, el cadáver envuelto en una hamaca de rayas azules y una colcha de color de matas encarnadas –ambas cosas en parte podridas- un pañuelo doblado que parecía sostener la barba, con el nombre de Quiteria Acuña, un pantalón azul con galón amarillo angosto, sin fijarme en su clase, una sortija de oro pequeña y delgada, que se observaba la llevaba en el dedo meñique de la mano izquierda; el resto de la ropa no puedo precisarla porque estaba casi destruida .También encontramos dentro de la sepultura otra bota igual a la que estaba afuera; recuerdo que el color del cabello era rubio y crespo y que el cráneo estaba roto por detrás (…) El año de 68 cuando llegó aquí el ejército de los Azules que comandaba el General Ruperto Monagas estaba yo enfermo y fui visitado por varios Generales, entre ellos Desiderio Escobar y Ramón García, mi cuñado, los que me exigieron mostrarles la sepultura. Me hice llevar en brazos hasta la puerta de uno de los dos solares en que está dividida mi casa, y allí les dije: en medio de aquellos dos totumos y aquel guanábano, donde está aquella piedra, están los restos del General Zamora. Estos fueron exhumados y dejados en esta ciudad hasta que aquellos jefes regresaron de occidente. Tú debes recordar que esta tu casa tiene dos solares: uno que pertenece a la parte destinada al comercio, y el otro a la que ocupa la familia. En el primero fueron sacados los restos del General Zamora; y en el segundo fue donde el General Guzmán, cuando venía de Curamichate en 1870 ordenó hacer varias excavaciones de dónde sacaron restos, pues allí había nueve sepulturas, y en el primero había cinco, y solo una de ellas separada de las otras y marcada con los tres árboles y la piedra que dejo dichos. La primera excavación que ordenó el General Guzmán fue entre un totumo y un mamón nuevo; y cuando traté de indicarle que allí no había sepultura alguna tanto por el sitio como por haber sacado otros los restos, un amigo nuestro y paisano, el señor Doctor José Manuel Montenegro, me aconsejó que no lo contrariara”.

En la página 30 del Boletín del Archivo Histórico de Miraflores el General Cipriano Castro reseña parte de su compartir en San Carlos con el Gral. José Manuel Montenegro, donde abordó el asunto de los restos de Zamora; allí Castro narra las palabras que en ese momento le oyó a Montenegro:

“Esta Ud. parado en el mismo lugar donde enterramos a Zamora. Hasta hoy no se ha dicho la verdad sobre los restos de Zamora, pero a Ud. no se lo puedo ni se lo debo ocultar, porque creo que ha llegado el momento de que se sepa la verdad. En efecto, cuando el General Guzmán resolvió la exhumación de los restos de Zamora, lo hizo más por equilibrar la situación política del General Falcón, y por eso se han tenido como restos del Valiente Ciudadano los que en realidad no lo son: cuando se vino a este mismo lugar en solicitud de estos restos ya los habían extraído, no se encontraron! Lo que sucedió indudablemente –me dijo, señalándome desde el lugar donde estábamos parados, una ventana- por aquella ventana donde observamos una luz en momentos en que enterrábamos al general Zamora, había una mujer, que justamente era la que siendo enemiga se había quedado cuidando esa casa; nosotros tuvimos que salir con el ejército al día siguiente, e inmediatamente esta mujer comunicó a nuestros enemigos lo que había visto, y es de suponerse, por lógica natural, que desenterraron el cadáver del General Zamora para cerciorarse de lo que había ocurrido, una vez que después no se encontró. Está probado, pues, que los restos que se han tenido hasta hoy como del General Zamora, no lo son. Estos restos venerados deben existir en alguna parte y alguien debe saberlo y dar razón segura de ellos”

El 2 de julio de 1904 Landaeta Rosales –que había desarrollado una amplia investigación sobre el destino de los restos de Zamora– le envía una carta a Cipriano Castro, que este insertó en su trabajo publicado en el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores N° 2 (p 33), en la cual le expresa lo siguiente:

“Hoy es un gran día de satisfacción para mí, por ver confirmado por su manifiesto que acaba de dar al público, lo relativo al asunto de los restos mortales del General Ezequiel Zamora, en que Ud. en posesión de todos los datos sobre aquel punto histórico y con vista del teatro de los acontecimientos, ha venido, con su despejado criterio e imparcialidad, a poner de manifiesto la verdad de lo ocurrido. Como Ud. excita a dar a luz sobre el paradero de los restos de Zamora, tengo el gusto de manifestarle que poseo y pongo a su disposición cuanto se ha escrito sobre este asunto en el transcurso de tres años (1894 a 1896), en la ruidosa controversia que sostuve con el señor General Guzmán Blanco y cien personas más, en que probé hasta la evidencia que los restos mortales de Zamora no son los colocados en el Panteón, sino los que trajimos los azules en 1869 y que fueron depositados en Los Teques. En junio de 1894 existían aquellos restos en la sacristía de la iglesia de aquel pueblo, donde los vi en la misma urna en que los trajimos, y lo cual tengo comprobado con tres documentos que publiqué; y aunque posteriormente volví a aquella población y no los encontré en dicha sacristía, se me informó que el Pbro. Doctor Ornés Mota los había guardado. Como Ud. Está sumamente ocupado y no puede leer más de doscientas páginas de que constará la controversia dicha, sería de desear que comisionase a una persona de su confianza que las leyera y le informara de todo”.

Continúa en IV.

General Ezequiel Zamora.

General Cipriano Castro.

General José Manuel Montenegro.