Dos presuntos delincuentes fueron abatidos en San Joaquín

Dos supuestos delincuentes incursos en los delitos de robo a mano armada, resultaron abatidos durante un presunto enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 am de este lunes, en la calle El Canal del barrio Alí Primera del municipio San Joaquín.

Los hombres no habían podido ser identificados por no portar documentación. Y a media mañana de este lunes los familiares no habían ido a la morgue a reclamar sus cuerpos.

De acuerdo con la información policial, funcionarios del Eje de vehículos, base Mariara, estaban realizando investigaciones de campo en la zona, cuando avistaron a los dos sujetos, que hicieron caso omiso a la voz de alto.

En un intercambio de disparos los dos hombres resultaron heridos y murieron poco después en un centro asistencial donde fueron trasladados.

En el lugar de los hechos los funcionarios colectaron dos armas de fuego y tres motocicletas, solicitadas por robo.

Se conoció que el dúo se dedicaba al robo de vehículos en la zona.