Ecuación Diofántica de Rodolfo Nieves que permite a investigadores crear criptosistema para comercio electrónico será presentada hoy en UNEFA Y UNELLEZ

Carlos Hernández.-

San Carlos, mayo 15 (Las Noticias de Cojedes).- Un grupo de desarrolladores de Sistemas que permiten el comercio electronico ha diseñado un Criptosistema para comercio electrónico el cual está fundamentado en una Ecuación Diofantica que fue descubierta por el matemático cojedeño, Rodolfo Nieves y la cual fue presentada y publicada en dos artículos expuestos en la Universidad Nacional de los llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ) en el año 2013 en una ponencia titulada: “Demostración de una conjetura”, que también fue presentada en el Congreso Internacional de Matemáticos en el año 1912.

Posteriormente fue presentada nuevamente en una ponencia titulada: “Compuesto está en: P”, en el año 2017.

Cabe destacar que Nieves desde ese momento visualizó y descubrió que dicha Ecuación Diofántica tenía propiedades que servirían para desarrollar un Criptosistema de seguridad aplicado a una Criptomoneda minable a través de un software.

Ademas Nieves propuso dicho proyecto a varias instituciones tanto públicas como privadas y es ahí donde este Grupo de desarrolladores, Coordinados por el Ciudadano: Jhonny Diberardo, conjuntamente con los desarrolladores: Carlos Osechas y Luis Narvaez, asistidos por Armando Rodríguez, expondrán este Jueves 15 de mayo en las Instalaciones de la Unellez, a las: 11:00 a.m y luego harán dicha presentación en las Instalaciones de la Unefa, este mismo día.

Nieves destacó que en este proyecto ha contado con la colaboración de algunas personalidades tales como:

Leobaldo Jaimes, Alex Rebolledo, Freddy Pernía, Pablo Pernía, Carlos Hernández, Oswaldo Toro, Jose L. Ramirez, Wilmer Salazar, Araira Marín,

Patricia Rojas, Fernando Partida, Williams Cancines, Ernesto Lozano, Elsa Ovalles, entre otras. Y ademas las siguientes instituciones: UNELLEZ, UNEFA, Colegio de Ingenieros del estado Cojedes y otras.

La importancia de la Ecuación Diofántica de Nieves consiste en que dicho descubrimiento le permite generar al criptosistema las claves secretas de los usuarios, siendo estas claves aleatoreas o sea que no es necesario recordarlas y además son descartables, o sea que no es necesario anotarlas y el sistema las genera de forma automática, lo que descarta el factor humano, pues el criptosistema lo emula, lo que garantiza la autenticación y confimación de todo el proceso. Esto conduce al desarrollo de contratos inteligentes, firmas electrónicas, Inteligencia Artificial y la primera Criptomoneda minable a través del poder de un software y no del Hardware como se viene realizando tradicionalmente lo que promete ser el comercio electrónico del futuro.

https://es.scribd.com/document/85990292/Demostracion-de-una-Conjetura-presentada-en-el-Congreso-Internacional-de-Matematicos-1912