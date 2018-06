Edgar Zambrano: Tenemos la obligación de seguir luchando por libertad plena de presos políticos

CARACAS.- El presidente de la Comisión permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, AN, Edgar Zambrano, afirmó que se debe continuar trabajando para lograr la liberación de todos los presos políticos del país.

“Ha sido un trabajo sistemático que han venido realizando organizaciones políticas, ONG, el parlamento y más allá del proceso en su contexto esta el fin último que es la liberación de personas que han estado en prisión por pensar distinto, disentir y por activar sus garantías constitucionales y sus derechos políticos”, manifestó Zambrano en el canal de noticias Globovisión.

Señaló el parlamentario que tenía la obligación por mandato constitucional de seguir luchando por la libertad plena de sus compañeros que a su juicio “no han debido estar presos nunca por que no cometieron ningún delito”.

Dijo el diputado de la AN que la propia violencia la tiene el estado con un modelo político fracasado y con políticas públicas que han deteriorado la condición de vida de los venezolanos. “La violencia está cuando no hay alimentos en el país, cuando no hay medicina, con la violencia y la inseguridad en la calle, no se trata de crear condiciones a través de la liberación de los prisioneros que no debieron estar presos”, recalcó.