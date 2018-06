Eduardo Álvarez calificó como “Actuación heroica del deporte venezolano” el tercer lugar obtenido en Cochabamba

El profesor Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano, calificó como una “actuación heroica del deporte venezolano” el tercer lugar obtenido en el medallero de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, que concluyeron este viernes con Colombia como campeón, por encima de Brasil, y con los nuestros desplazando a Argentina al cuarto lugar.

Venezuela sumó en total 43 medallas de oro, 59 de plata y 55 de bronce, para remontar lo que en un momento de la justa llegó a ser un quinto lugar, y soportar la arremetida de los albicelestes, que ganaron cuatro de sus cinco torneos en los últimos tres días de acción.

“Ha sido un evento muy reñido por el tercer lugar, con Argentina, que viene estancándose en los últimos dos Juegos Suramericanos, y Chile, que tiene un crecimiento importante en el deporte”, evaluó el presidente del COV, quien promete un balance más acucioso al regreso a Venezuela. “Hay deportes que no hemos terminado de desarrollar, como racquetbol, esquí náutico o pelota vasca, y otros que muestran retrocesos como remo, canotaje o tenis de mesa, que esperamos que comiencen a crecer nuevamente”.

“Ha sido una actuación bien interesante para el país, porque sabemos cuál es la situación de los muchachos, sabemos que muchos de ellos no han podido tener roce internacional, o ha habido fallas en la continuidad de la planificación”, prosiguió el profesor Álvarez. “Pero esperamos que todas estas cosas podamos subsanarlas de cara a la próxima cita, que son los Centroamericanos y del Caribe, para retomar la alegría que el deporte le da a Venezuela”.

Para Álvarez, la mayor sorpresa del medallero fue el avance de países que no pertenecen a la élite de la región: “Lo de Colombia no es nuevo, y aunque Brasil no presentó deportes de conjunto, trajo sus 500 atletas distribuidos en los deportes que tenían mayor producción de medallas. Vimos equipos de segundo nivel como Perú y Ecuador, que también avanzaron. Hay que destacar la organización de Bolivia, una de las mejores villas que hemos tenido, comedor con buena variedad y escenarios de excelente factura. Si hay un ganador de medallas de oro, plata y bronce es Bolivia por su organización”.

Venezuela dominó el medallero en siete deportes, cuatro de ellos de combate (esgrima, karate do, lucha y taekwondo), así como bowling, voleibol de playa y baloncesto 3×3 (este último empatado con Uruguay).

El mayor aporte dorado llegó en dos deportes que se definieron en los últimos tres días de la justa: lucha (que aportó seis de oro, seis de plata y cuatro de bronce) y atletismo (6-4-4).

Las disciplinas de combate dieron casi el 50% de la producción dorada, con 21 de las 43 coronas alcanzadas, y la natación, si bien solo logró dos títulos, tuvo la cosecha global más abultada de la delegación, con 17 medallas.