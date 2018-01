Eduardo Fernández: El país debe poner en marcha una alianza nacional para las presidenciales

El presidente del Instituto de Formación de la Democracia Cristiana (Ifedec), Eduardo Fernández, manifestó que el año 2017 significó un capítulo negativo en la historia del país, con el florecimiento del hambre, la inflación y la corrupción, debido a la política económica implementada por el gobierno nacional.

El exdirigente de Copei aboga por la restitución democrática del país lo más rápido posible, además la reactivación económica, la atención de los sectores más vulnerables, las mejoras de la salud en el país y la educación.

Fernández manifiesta, que en el país se debe poner en marcha una alianza nacional, integrada por diversos sectores de la oposición, el cual represente una alternativa política frente al Gobierno, en las próximas elecciones presidenciales.

“Esa gran alianza no puede ser limitada a partidos políticos, que desde luego son muy importantes, pero no son suficientes, una de las manifestaciones de la crisis que está viviendo Venezuela es que los partidos están muy débiles y no son lo suficientemente representativos; entonces hay que construir un gran movimiento de opinión pública”, aseguró, Fernández.