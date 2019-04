EEUU sancionó 34 embarcaciones de Pdvsa que transportan petróleo a Cuba

Mike Pence, vicepresidente de EEUU anunció que ese país sancionará 34 embarcaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que transportaban crudo a Cuba.

“El día de hoy hemos tomado acciones contra compañía que apoya al gobierno de Maduro. EEUU sanciona a 30 embarcaciones más que están operando para Pvdsa transportando el crudo a Cuba”, manifestó Pence durante un encuentro con venezolanos en Houston.

Reiteró que el petróleo de Venezuela le pertenecía al pueblo venezolano y ratificó la actuación, bajo el presidente Donald Trump, de EEUU para cortar el flujo de dinero al régimen de Maduro.

Asimismo, Pence ratificó la información en su cuenta de twitter (@VP) y puntualizó que EEUU también sancionará a dos empresas adicionales que transportan petróleo venezolano a Cuba.

Vice President Mike Pence✔@VP · 2 h En respuesta a @VP

The struggle in Venezuela is between dictatorship and democracy, and freedom has the momentum. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power, and Nicolas Maduro must go.

#VenezuelaLibre

Vice President Mike Pence✔@VP

.@POTUS is taking action against a vital source of the Maduro regime’s wealth. Today the U.S. will sanction 34 vessels owned or operated by PDVSA, as well as 2 additional companies that transport Venezuelan crude oil to Cuba. Venezuela’s oil belongs to the Venezuelan people!2.02814:28 – 5 abr. 2019Información y privacidad de Twitter Ads921 personas están hablando de esto

Pence se reunió con estudiantes venezolanos que abandonaron Venezuela por la creciente crisis del país, en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice en el estado de Houston.

El vicepresidente también informó que EEUU adoptará medidas aún “más firmes” en las próximas semanas contra Cuba. “En este gobierno yo les prometo que diremos siempre ‘que viva Cuba libre’”, añadió.

EEUU ha instado a Maduro a abandonar el poder y Pence, como el propio Trump, han dicho en varias ocasiones que “todas las opciones”, incluida la militar, “están sobre la mesa” para que el régimen abandone Miraflores.

Vice President Mike Pence✔@VP · 1 h En respuesta a @VP

.@POTUS is taking action against a vital source of the Maduro regime’s wealth. Today the U.S. will sanction 34 vessels owned or operated by PDVSA, as well as 2 additional companies that transport Venezuelan crude oil to Cuba. Venezuela’s oil belongs to the Venezuelan people!

Vice President Mike Pence✔@VP

As @POTUS has said: On Venezuela, all options are on the table. Nicolas Maduro would do well not to test the resolve of the United States of America. Maduro must go!2.33614:29 – 5 abr. 2019Información y privacidad de Twitter Ads1.245 personas están hablando de esto

Estados Unidos reconoció en enero a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y desconoció el nuevo mandato de Maduro por considerar que las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron “ilegítimas”. Esta acción fue apoyada por más de 50 países tanto Latinoamericanos como europeos.

Puede leer el comunicado del Departamento del Tesoro aquí.