“El gobierno solo se interesa por nosotros en elecciones”

Alexander Olvera

San Carlos.- Vecinos de las comunidades de Las Tejitas, Libertador, Las Mandarinas y Manuel Manrique, en San Carlos, quemaron cauchos y cerraron la vía ante retrasos en la entrega de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Expresaron que tienen más de un mes sin recibir el beneficio y están cansados de comer yuca y plátanos.

Manuel Puerta, quien se encontraba en la protesta, dijo que tiene alrededor de un mes sin la venta de comida. Dijo que los alimentos han llegado a algunos sectores, pero para la zona nada. “Uno no está satisfecho con esto, porque una pasta, un arroz y harina no es alimento para personas, eso es para pollos”.

Puertas dijo que el dinero no alcanza para las compras, “uno tiene que pensar lo que va a comprar, si compras carne, no puedes llevar nada más. El gobierno tiene que preocuparse por las comunidades y por el pueblo porque Venezuela entera está en hambruna y lo que hacen es hablar y no se ve ninguna mejora”.

Glendis Aguirre, embarazada y con cuatro niños, mencionó que en diciembre fue la última entrega de comida. Agregó que no tienen alimentos suficientes para darles a sus hijos. “No es posible que nada más le interesamos cuando hay elecciones, ahí si vienen a pedirnos el voto enseguida, pero para la comida nadie se presenta a dar solución a la gente de la comunidad que está pasando hambre”.

Finalmente, los vecinos exigieron a los jefes de calle de los Clap dar la cara y explicar lo que pasa con la entrega de bolsas. Al sitio del suceso se presentaron funcionarios de Policojedes, para mediar con los protestantes.