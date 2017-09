El tridente del PSG se estrenó por todo lo alto en Champions

El brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el uruguayo Edinson Cavani, el tridente ofensivo más caro del fútbol mundial, se estrenó con éxito en la Champions League, pues cada uno de ellos contribuyó con goles al triunfo a domicilio del PSG ante el Celtic de Glasgow escocés (0-5). Neymar abrió la cuenta en el minuto 19, la nueva estrella del fútbol galo Mbappé hizo el segundo en el 34 y Cavani marcó un doblete (en el 40, de penalti, y en el 85). El cuarto gol para los franceses lo marcó de forma involuntaria en el 83 al sueco Lustig, en quien golpeó un centro del alemán Julian Draxler.

Un Bayern Múnich sin brillo goleó al Anderlecht

Asimismo Bayern Múnich resolvió sin brillo – aunque con un claro 3-0 el duelo de la Champions ante un Anderlecht que jugó la mayor parte del partido con diez hombres, por expulsión de Kums. Los alemanes se adelantaron en el 12′ gracias a un penalti convertido por el polaco Lewandowski. Los bávaros empezaron a circular el balón buscando espacios y en el 67′ llegó al segundo gol, con remate del español Thiago Alcántara. Con el 2-0, el partido ya estaba sentenciado y el tercero también llegó, por intermedio de Kimmich en el 89′ aprovechando un buen pase de Boateng.

Atlético Madrid chocó con un muro romano

Atlético de Madrid empató 0-0 ante el AS Roma en el estadio Olímpico en el grupo C de la Champions League. Los rojiblancos no pudieron empezar con buen pie en un grupo muy igualado. Los colchoneros se llevaron un punto en su visita a Roma, en el estreno de la Liga de Campeones, en el que el equipo de Diego Simeone mereció un mayor premio, pero se topó con la excelente actuación del arquero brasileño Alisson. El cuadro rojiblanco fue superior a la Roma, dominó el partido y tuvo numerosas ocasiones de gol, pero una gran actuación del portero brasileño del Roma y el poste, que repelió en el tiempo de descuento un disparo del español Saúl Ñíguez le negaron el triunfo al Atlético en el campo romano.