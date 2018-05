En el hospital Joaquina de Rotondaro no hay agua y los servicios están contaminados

Iris Marcelli García

Tinaquillo, mayo 8.- Crítica es la situación que atraviesa el hospital Joaquina de Rotondaro, tal es así que quienes hacen uso de este centro asistencial, manifiestan que no hay agua y por ende los servicios están en pésimas condiciones y contaminados.

Es lamentable cómo los gobernantes se hacen los sordos, ciegos y mudos ante el escenario, pues no se comprende cómo un centro de salud no cuente con el servicio de agua. Es triste ver que este espacio atraviese por este escenario sabiendo que es un lugar por donde pasan tantas personas que procuran encontrar allí salud.

Comentaron también personas que allí laboran que hace días no hubo agua ni siquiera para lavarse las manos. Este es un centro asistencial que no tiene dolientes, responsables de la institución no toman la iniciativa de buscar soluciones a los problemas, parece que no tienen capacidad para gerenciar y tal es así que lo demuestran con sus acciones.

Aunado a esto, se conoció que el único ascensor tiene aproximadamente dos meses dañado, por lo que familiares tienen que subir a los pacientes en las camillas arriesgándose a que se caigan y la cosa resulte peor.

Trabajadores de la institución que no se identifican para resguardar su estabilidad en el empleo, señalaron que lo único que hacen los jefes es acosar al personal, pendientes a qué hora llegan y a qué hora se van, sin analizar la crisis del sector transporte, pero tampoco muestran un mínimo de incentivo, señalan.

En el caso de las que se encargan de la limpieza no les quieren facilitar guantes, siendo el personal de enfermería quien les ofrece un par de guantes para que realicen sus funciones.

Entre tantas cosas, dijeron que es lamentable lo que allí ocurre, catalogaron de irresponsable al personal directivo porque viendo como labora el personal no hacen nada para buscar soluciones, como es posible que ni una gota de cloro le faciliten al personal de limpieza y generalmente las aseadoras deben limpiar con pura agua.