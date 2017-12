En La Blanca no fueron entregados los tickets ofrecidos por votos

Rubén Darío Yépez

PASANTE UAM

San Carlos.- María del Carmen Soto, habitante del sector La Blanca, del municipio Rómulo Gallegos, denunció las irregularidades con el pago de los tickets ofrecidos por votos el pasado domingo 10 de diciembre día de las elecciones municipales.

Soto responsabilizó a Elius López, quien funge como jefe del consejo comunal de la zona ubicada al sureste de la capital cojedeña, del mismo modo, argumentó que el vocero le repartió a muchas personas los tickets ofrecidos por votos, y a otras tantas que en realidad tienen la necesidad, las excluyó sin ninguna razón.

“El domingo cuando yo voy a las elecciones mi manzanera (encargada de información) me dice: “ya te van a dar tu tickera”… “te van a dar 250 mil a ti y 250 mil para la otra persona”… “cuando en realidad tenían que ser 500 mil”… “Y al momento cuando le pregunto a la muchacha sobre los tickets, me dice que a mí no me nombraron”… “Nos burló. Lo que él hizo fue una burla”, comentó la ciudadana.

Del mismo modo, Soto aseguró que Elius López les da tickera a sus hijos y su familia, y luego es que le otorga las migajas al pueblo. No obstante, los encargados colaboradores, llamados manzaneros también incumplen con el pago e incluyen primeramente a su familia también.

Por último, Soto expresó que con hechos de esta índole pierden la fe y el ánimo para seguir creyendo en estas personas, a pesar de que tiene 30 años y desde que cumplió la mayoría de edad, se encuentra en el proceso revolucionario. “Están buscando que no votemos por ellos. Que le perdamos la confianza. Ya basta de jugar con nosotros”, puntualizó.