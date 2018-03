En La Palma denuncian carencia de servicio eléctrico y viviendas

San Carlos.- Vecinos del sector La Palma, en el municipio Anzoátegui, se acercaron a este medio de comunicación para denunciar una serie de irregularidades que presentan en la comunidad, donde viven sin electricidad y requieren viviendas dignas acordes a sus necesidades, entre otras cosas. Aseguran que las autoridades regionales y municipales solo se acercan al lugar sólo en tiempos de campaña electoral y luego se olvidan que “existe” a pesar de ser una zona vulnerable.

Aura Torrealba, vecina de La Palma, dijo que en el año 2015 el Gobierno regional arrancó la primera etapa para la electrificación del sector y hasta “allí llegó”, porque falta el transformador y el cableado que abastece a toda la comunidad, ya que el trabajo realizado no está terminado y solo cubre únicamente tres viviendas, mientras que el resto permanece sin servicio.

Agregó que es un problema que afecta también a la escuela y a su matrícula de niños y niñas, así como a más de diez familias le cuesta sobrevivir debido a estas irregularidades. “Hay una comunidad que está un poco más adelante que nosotros y para ellos tener energía tuvieron que realizar un trabajo tomando algunos postes, nosotros no podemos porque nos queda muy lejos”, acotó.

Añadió que luego hubo una segunda etapa durante la cual colocaron tres postes y “no hicieron más nada, ese material se está perdiendo, seguimos sin energía eléctrica y necesitamos que no solventen esta situación”, alegó. Mencionó que se han dirigido a la sede de Corpoelec donde les aseguraron que el proyecto no le pertenece a la institución y en la alcaldía del municipio Anzoátegui informaron que por los momentos no han aprobaron los recursos para continuar con estos trabajos.

Por otra parte, los residentes recalcaron que un proyecto de sustitución de viviendas del Gobierno quedó inconcluso y aún continúan a la espera de que puedan culminarlas. “Es inaudito que personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, aun vivan en ranchos, además en las pocas casas que construyeron se filtra el agua, hay techos dañados, paredes destrozadas y a veces tenemos que socorrernos entre todos en un rincón de nuestra residencia para poder dormir con nuestros hijos”.

Por último hacen un llamado al Gobierno nacional, regional y municipal a tener sensibilidad humana y no dejar a un lado a las personas humildes. Exigen que se acerquen a la comunidad a observar la realidad en la que viven y no “solo a ofrecer promesas en campaña y luego no cumplirlas”. Como venezolanos tienen derecho constitucional de ser asistidos por el Estado en cuanto a la dotación de servicios básicos.