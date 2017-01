En Las Mandarinas no han hecho ningún operativo y nos hundimos en basura

ALEXANDER OLVERA

San Carlos,- Residentes en el sector Las Mandarinas de San Carlos, desmintieron declaraciones de María Elena Amaro, presidenta de Fundaimagen, quien aseguró a través de un panfleto oficialista, que conjuntamente con la Alcaldía de Ezequiel Zamora, Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la Secretaria de Servicios Públicos realizaron el pasado 20 de enero una limpieza y mantenimiento del sector.

Los vecinos indicaron que el lugar parece un vertedero y lo que hicieron fue medio limpiar la entrada y dejaron toda la basura acumulada. Comentaron que el lugar está desasistido y temen que se genere una epidemia que afecte a las 44 familias que allí viven.

Bernarda Gotosco, quien reside en el lugar, indicó que en el pasquín publicaron que hicieron una limpieza exitosa pero todo está lleno de basura. “Aquí no tenemos ya por donde caminar, cada vez es un engaño, dicen que vienen, publican las cosas en el periódico y no es cierto. Aquí no hay nada limpio”. Señalò que todas las personas de los alrededores lanzan basura en el camino.

Ernesto Pinto, afectado, agregó que se trasladaron a Caracas y allá les indicaron que tenían informes de su comunidad los cuales señalaban que la misma estaba en perfecto estado, con asfalto en las calles y totalmente alumbrada. Dijo que eso no es cierto porque la vía es de tierra y no pasan los carros.

Los lugareños expresaron que la zona es muy insegura, pues producto del monte los delincuentes se esconden para robar a las personas. Aseguraron que de ser una comunidad tranquila ya han ocurrido dos homicidios. Comentaron que han acudido en múltiples ocasiones a la alcaldía y no han sido tomados en cuenta.