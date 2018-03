En Lima Blanco protestaron por irregularidades en los Clap

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Más de 15 comunidades de La Aguadita y Macapo, municipio Lima Blanco, protestan por irregularidades en los precios de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Los vecinos han reclamado ante la alcaldía y han trancado la troncal 005.

Ana Matute, una de las afectadas del caso declaró que en un principio los operativos de los Clap si beneficiaban a las personas. Indicó que la bolsa les trajo un kilo de azúcar, dos de harinas y arroz, una mantequilla y un kilo de frijol en 183.000 bolívares. ¿Cómo hacemos las familias que no tienen los suficientes recursos para comprar estas bolsas?”.

Dijo que apoyó al alcalde, Juan Mejías, que se considera revolucionaria pero le tocaron lo más sagrado que es el estómago. “Yo no me alimento bien y sufro de diabetes y de la tensión. No podemos permitir más atropellos y el alcalde debe buscar solución a este problema”.

Comentó que, Ingrid Navarro, coordinadora de los Clap en el municipio no da la cara y tiene un mal manejo con la comida. Los manifestantes exigieron la presencia de la gobernadora, Margaud Godoy, para que ella resuelva. Finalmente, se conoció que la protesta fue disuelta por funcionarios de la GNB quienes lanzaron gases lacrimógenos y se llevaron dos personas detenidas