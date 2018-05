“En Los Iraníes el problema del agua es multifactorial”

Wilmer Angarita

San Carlos, mayo 14.- (Las Noticias de Cojedes).- Un grupo de vecinos de los sectores 11, 12 y 14, se reunieron en los alrededores del tanque que está ubicado en la zona 11 del complejo habitacional “Ezequiel Zamora”, conocido como “Los Iraníes” en San Carlos, para discutir la situación del agua que padecen desde hace 3 años. En esta oportunidad señalaron que están organizando un plan de recuperación del sistema eléctrico y la caseta donde está resguardado el sistema de bombeo.

El técnico en electromecánica José Luis Franklin, habitante afectado por la problemática, fue puntual al referirse sobre la situación: “Prácticamente la solución depende de nosotros, olvídense que va a venir un presidente o un alcalde a resolver algo que es de nuestra responsabilidad”. Además, agrego: “El problema es multifactorial: la inseguridad, el vandalismo y la desidia; pretendemos que otro haga o resuelva nuestros problemas”.

Realmente “no sé por qué nuestros vecinos no comprenden la dimensión del problema, pues, tenemos unas de las mejores estructuras habitacionales del estado y que nos da las facilidades para vivir dignamente y nos negamos a eso al no cumplir con las mínimas normas básicas de convivencia, lanzan la basura directo en los contenedores, en vez de usar bolsas, no reparan los brotes en las conexiones de agua, pues, si no lo sabían esto recorta la vida útil de las bombas de agua que están instaladas en el sistema, indicó.

Sobre él diagnóstico de la situación, señaló: “Por ahora, si nos organizamos y resolvemos las averías eléctricas, podemos decir que estaremos en un 50% de capacidad de acceso al preciado líquido y si logramos que se involucre el resto de los vecinos, el agua llegará a los apartamentos del tercer piso”.

Al experto le pareció extraño que en la anterior oportunidad con mucho esfuerzo repararon el tablero y al día siguiente fue objeto de robo. “Eso es ¿sabotaje o vandalismo? José Luis Franklin hizo un llamado a los vecinos a reportar cualquier situación que ponga en riesgo el resguardo de las instalaciones y a sumarse voluntariamente a resolver el problema porque según sus palabras: “esto no afecta a todos, se trata que está comprometido más del 70 % de acceso del agua a todas las personas que habitan en el complejo habitacional y cada día se agravará la situación si no hacemos nada”, finalizó.

Por otra parte, Rafael Berroecos declaró: “Ya son tres años de “tobitos de agua” y creemos que ya es suficiente, y no estamos haciendo política, se trata de asumir conciencia y unión, porque mañana puede ser el aseo o como está sucediendo con el transporte, que en este caso por lo menos el Bus Taguanes, a medias, está aportando parte de la solución a la movilización de los habitantes del complejo, que según son alrededor de las 10 mil personas”.