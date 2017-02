En Los Mangos de Rómulo Gallegos llevan un mes sin servicio eléctrico

LUIS EDUARDO CASADIEGO

San Carlos.- Vecinos del sector Los Mangos, de la comunidad de Las Margaritas en el municipio Rómulo Gallegos, denunciaron que desde hace más de un mes no cuentan con el servicio eléctrico en sus viviendas, pues una fase de uno de los postes se dañó y hasta el momento no ha sido reparada por Corpoelec.

La residente Lilibeth Tovar expresó, “desde el pasado 25 de diciembre estamos sin luz en la localidad, los más afectados somos los habitantes del último callejón, el cual lleva por nombre José Félix Ribas. Somos más de 20, las familias afectadas por esta dificultad”, afirmó. Aseveró que conversó personalmente con el ingeniero Gabriel Palma, quien labora en Corpoelec y éste les comunicó que dicha entidad no era prioridad, por no cancelar el servicio, “ahora comenzamos a pagarlo, pero igual no nos prestan atención”. Indicó que se le dañó un aire acondicionado y la nevera, pero nadie da la cara al respecto.