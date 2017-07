En Rómulo Gallegos piden comida y no Constituyente

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Vecinos de sectores del municipio Rómulo Gallegos, cerraron la vía a la altura de La Blanca y en la entrada de Las Vegas, para protestar por la falta de comida y los precarios servicios públicos que afectan la calidad de vida de los residentes de esa jurisdicción. Señalaron que necesitan alimentos y no una Constituyente. Responsabilizan al alcalde Ismael Fernández, de los problemas en la entidad y piden su destitución.

Belkis Farfán, residente de La Blanca, dijo que la comida de los Clap les llega cara y tarda más de un mes. Aseguró que la bolsa no les trae leche, arroz y pañales para los más pequeños. Agregó que hay familias que tienen hasta seis niños y no tienen como alimentarlos. “Queremos comida, no Constituyente”.

Farfán agregó que las aguas blancas, que son para consumo humano, están contaminadas con las negras y nadie les ofrece respuestas. Dijo que han recibido amenazas por parte de los directivos del consejo comunal y los Clap, por protestar.

Ana Villar, residente de La Blanca, dijo que son más de 1.600 familias que no cuentan con servicios de agua potable, gas, comida, y medicinas en el ambulatorio. Señaló que las aguas blancas están contaminadas con servidas y en esas condiciones deben consumirla, poniendo en peligro sus vidas.

Villar añadió que no quieren Constituyente, lo que necesitan es comida y servicios públicos de calidad. Comentó que lo que han recibido son amenazas por parte de los vecinos que están el frente de los Clap de quitarle la bolsa, “aquí nadie ha venido a solucionar”.

Al sitio de la protesta se presentaron funcionarios del Sebin y PoliCojedes y en entrada de Las Vegas, los concejales del Psuv, amenazaron a los presentes. La jefa de la Cámara Municipal se comprometió a hacer una mesa de trabajo para resolver el tema de los servicios públicos. Los vecinos indicaron que de no solucionar continuarán con nuevas en la protestas.