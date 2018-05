En San Carlos: Enfermos renales denunciaron escasez de insumos ante la Fiscalía

Alexander Olvera

San Carlos, mayo 8.- (Las Noticias de Cojedes).- Un grupo de pacientes del Centro Nefrológico Cojedes se presentaron en el Ministerio Público de la calle Alegría con Miranda en San Carlos, para denunciar la violación del derecho a la vida y a la salud lo que afecta la salud de más de 150 pacientes portadores de insuficiencia renal crónica.

Víctor Rojas, quien es familiar de un paciente renal, explicó que desde hace siete días protestan por la falta de insumos en ese centro de salud. Dijo que desde ayer martes 7 de mayo, ya no hay material para la atención de estas personas. “No es justo que lo que es un derecho estas personas tengan que salir a la calle a protestar todos los días sin recibir respuesta por parte de las autoridades”.

Rojas dijo que las autoridades lejos de resolver los problemas lo que hacen es enviar a cuerpos de seguridad para que los amedrenten y los hostiguen. “La salud es un derecho consagrado en la Constitución y el gobierno está en la obligación de cumplir. No podemos permitir que muera un paciente más por falta de diálisis”.

Zunyra Piñero, paciente renal, indicó que en el documento piden se investigue la dotación de insumos al Centro Nefrológico porque observan que llegan con muy poca frecuencia. “Exigimos que se hagan valer nuestros derechos constitucionales porque somos ciudadanos venezolanos”, destacó Piñero

Mencionó que desde hace una semana no tienen insumos para las hemodiálisis. “Lo que llega es a cuenta gotas. Ya a partir de hoy miércoles 9 no tenemos insumos y nosotros no podemos esperar como otros pacientes, tiene que ser inmediato porque nuestra salud está en riesgo.

Los enfermos indicaron que fueron recibidos en la Fiscalía donde entregaron el escrito. Mencionaron que tuvieron muy buena receptividad por parte de las autoridades, quienes se comprometieron a dar respuesta en la brevedad por la urgencia del caso. Es necesario recordar que un paciente falleció a causa de complicaciones por la falta de insumos y tratamientos.